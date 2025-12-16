Пари, валути и смъртни печати: Костадинов юрка президента да говори с ЕК за отлагане на еврото (ВИДЕО)

Любопитно:

Лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов юрка президента Румен Радев да говори с Европейската комисия за отлагане на еврото, той обаче не им отговори конкретно. Това стана по време на консултациите за съставяне на втори редовен кабинет в 51-ото Народно събрание. Във вчерашния ден президентът вече проведе консултации с ГЕРБ-СДС и с ПП-ДБ, а днес освен с "Възраждане" му предстоят такива и с "ДПС - Ново начало".

"Няма да има правителство в този парламент, но искаме да чуем какво ще стане с нашите пари?", категоричен е Костадинов. Той поиска КСНС заради еврозоната, но президентът не вижда смисъл в това. 

"Напълно споделям вашето безпокойство, но вие поискахте ли оставката на това правителството? Аз също я поисках още вечерта на протеста. Сега вие ми предлагате да възкреся една власт, чиято политическа смърт беше подпечатана на протеста", посочи президентът и определи КСНС като загуба на време.

Междувременно Костадинов загатна темата и за политически проект на президента, като коментира, че упорито се говори за това, но му прехвърли топката, за да си каже дали е така или не е. 

"Наистина далеч надхвърлихме темите на консултациите, които са за това - ще има ли или няма да има живот този парламент, отиваме ли на избори, как ще правим избори", каза президентът Радев и приключи публичната част от консултациите. ОЩЕ: "Отсрамихте мъжете" и "президентството - най-голямата партийна централа": Радев и Сачева с хапливи реплики един към друг (ВИДЕО)

"Възраждане" бързат за избори

"Точно за вас няма нужда от сложни увертюри и говорене колко сложна е социално-икономическата ситуация", каза президентът и попита има ли още живот в 51-ото Народно сърание или избори.

"Държавата се намира в доста сложна ситуация, за нас тя е кризисна. Точно поради тази причина смятаме, че няма какво повече да губим историческото време на държавата, което изтича през пръстите на нашите ръце. Колкото по-бързо дойдат изборите - толкова по-добре", категоричен е Костадинов. 

Според Костадинов това Народно събрание е политическо мъртво. ОЩЕ: Радев дава заден за партия: От "ще го направя, когато най-малко очаквате" до "аз не говоря за такава" (ВИДЕО)

Деница Китанова
