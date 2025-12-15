Радев дава заден за партия: От "ще го направя, когато най-малко очаквате" до "аз не говоря за такава" (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев изглежда дава заден относно свой политически проект, за който от години се говори в публичното пространство. "Що се отнася до мой политически проект, както виждате - аз не говоря за такъв, но от години непрекъснато се говори и ми се внушава", каза президентът Радев по време на днешните консултации с ГЕРБ-СДС. Думите му обаче идват само седмица след като самият той в отговор на въпрос кога ще излезе на политическия терен, т.е. със своя партия, той отговори: "Ще го направя, когато най-малко очаквате".

Президентството и най-голямата партийна централа

Темата за президентска партия по време на консултациите повдигна Деница Сачева от ГЕРБ, която му каза, че често създава политически проекти и го призова да участва в предсрочните парламентарни избори.

"Благодаря за поканата", отвърна й президентът. Той обаче предложи консултациите да не се превръщат в предизборна кампания, обръщайки внимание, че президентството не е мястото за такъв разговор.

Междувременно Сачева посочи, че днешно дреме президентската институция се възприема като най-голямата партийна централа.

Котките и президента

"Мисля, че не е мястото тук за дебати има ли го, няма ли го и да обсъждаме дали котката е жива или умряла. Говоря за котката на Шрьодингер", каза Радев.

Сачева пък му отвърна, че да търсиш черна котка в тъмна стая особено когато в стаятата няма котка, е трудна задача. ОЩЕ: "Отсрамихте мъжете" и "президентството - най-голямата партийна централа": Радев и Сачева с хапливи реплики един към друг