Не бил виждал такава техника в Полша: Арестуваха поляк, снимал базата на НАТО в Гърция

58-годишен поляк беше задържан по обвинения в шпионаж близо до военноморска база на НАТО в гръцкия остров Крит, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Става въпрос за пенсиониран военен офицер, който паркирал микробуса близо до базата поне от 2024 г. Задържан е от гръцката полиция след като служители на НАТО в базата в залива Суда са предупредили властите за присъствието му, пише още гръцкото издание.

Служителите на реда открили бинокъл, цифрови устройства за съхранение, таблет, лаптоп, SIM карти и ръкописни бележки в белия му ван, който е имал полски регистрационни номера. Разследващите твърдят, че телефонът му е съдържал десетки снимки на подводници и военни кораби – включително USS Gerald R. Ford – и военни самолети, разположени в Суда.

Чрез адвокатката си Мария Волци, заподозреният отрича обвиненията, твърдейки, че е бил турист, снимащ военна техника, рядко срещана в Полша.

Базата в Суда е стратегически средиземноморски обект и често е наричана крепост след като американските сили са разположили модерна военна техника. Лятото там се преместиха и неразкрит брой гръцки ракетни системи Patriot, но и американски системи за борба с безпилотни летателни апарати M-LIDS и платформи за противовъздушна отбрана с малък обсег.

Има ли връзка с Иран?

Твърди се, че е изпратил изображения с писмени коментари до най-малко 10 получатели с полски мобилни номера, идентифицирайки пристигащите и заминаващите кораби, включително движенията им към Ирак.

В един възстановен разговор се споменават ирански заплахи за бомбардиране на летища, поддържащи американските сили, като контакт предполага, че заливът Суда може да се намира извън обсега на Иран.

Шпионите край Суда

Припомняме, че в началото на март след американско-израелските удари срещу Иран 36-годишен грузински гражданин беше арестуван по подозрение в шпионаж на американска военноморска база в залива Суда на остров Крит.

Разследват се потенциални връзки с лице в Иран чрез мобилно приложение, съобщи източник от гръцкото разузнаване.

Припомняме, че през юни гръцката полиция арестува друг мъж по подозрение в шпионаж, който също бе отседнал в продължение на дни в хотел близо до военноморската и военновъздушна база в Западен Крит, където мерките за сигурност са засилени, откакто Израел и САЩ започнаха удари срещу Иран в събота.