Путин го е страх от САЩ: Последствията от дивотиите на Тръмп стават все по-видими (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Путин се страхува от нас. Той няма (никакъв) страх от Европа. Той се страхува от САЩ и военната им мощ, изградена от мен през първия ми мандат". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, с което отново даде ясно да се разбере, че както на Изток има автократи и диктатори, така и на Запад отдавна има един такъв отявлен – той. Защото Тръмп побърза да обясни и как Украйна е на хиляди мили от САЩ и Съединените щати нямало нужда да работят с Украйна и да я пазят, като призна, че всъщност Джо Байдън като президент "я пазил". Войната в Украйна обаче е фундаментален въпрос за световния ред и бъдещето на НАТО като обединение на Запада – Тръмп упорито работи това обединение да се превърне във фарс и една от посоките е точно политиката му спрямо Украйна - ОЩЕ: Болезненият урок за САЩ от войната в Иран: Украинците сигурно са смаяни от тяхната небрежност

Trump reminded that NATO is essentially the United States



“Because NATO is us. Putin fears us. He has no fear of Europe whatsoever. He fears the United States of America,” Trump said. pic.twitter.com/yXg6Wc92sD — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026

😬 Trump says the U.S. was not obliged to help Ukraine



According to him, Ukraine is “thousands of miles away and separated by a vast ocean,” so America did not have to get involved.



“We didn’t have to do that, but we did it. Well, Biden did it… I have to be honest with you —… pic.twitter.com/RMBilO0F36 — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026

Дали Путин се страхува от САЩ е въпрос, на който само той може да отговори. Но е факт, че за разлика от САЩ при Тръмп, Путинова Русия получава ударно помощ от своите съюзници. Например опозиционното руско издание "Важни истории" публикува материал, в който посочи, че Северна Корея (КНДР) е прехвърлила от началото на пълномащабната война в Украйна между 8 000 000 и 11 000 000 снаряди и ракети на Путинова Русия. Засечени са маршрути, откъдето оръжията и боеприпасите са идвали. Според журналистите доставките са започнали през лятото на 2023 г. Един от първите кораби, участвали в транспорта на оръжейните пратки, е "Ангара". Общо четири кораба са извършили най-малко 112 пътувания между Русия и Северна Корея. Контейнерите, които са били натоварени на тях, изглежда са били пълни със 122-милиметрови и 152-милиметрови артилерийски снаряди, ракети за реактивни системи „Град“ и други боеприпаси – това сочат сателитни данни, анализирани от "Важни истории". Според изчисленията на изданието, средно Северна Корея може да е транспортирала приблизително 350 000 ракети и снаряди месечно в Русия. А Reuters вече писа, че в началото на 2025 година минимум 75% от използваните от руснаците артилерийски снаряди в Украйна са севернокорейски.

От началото на 2026 година обаче вече има видимо намаление на доставките на боеприпаси и ракети от КНДР за Русия, пише още в материала. Вече се ползват само два кораба, единият от които е "Ангара". Защо това е така, няма точен отговор, само предположения – може би изчерпване на резерви в КНДР, може би по-голям обем на производство на боеприпаси в Русия, а има и вариант за известни противоречия между Путин и Ким Чен Ун.

Същевременно, управлението на Тръмп не просто не помага на Украйна, ами директно ѝ вреди, както и на Европа и на целия свят де факто. След отприщената от Тръмп нова война с Иран, цената на руския сорт "Уралс" вече е 98,93 долара за барел по актуални пазарни данни на Argus Media, след като беше паднала до 40 долара за барел. На този фон, американският финансов министър Скот Бесент почна да прави кръчмарски сметки, за да защити Тръмп – Путин щял да печели повече, ако цените на световните пазари за петрол стигнели 150 долара, пък сега били "само" 95-100 долара. Според Бесент, "няколко милиарда повече" в полза на Путин не променяли много нещата, на ден руският диктатор харчел за управлението на Руската федерация по 2 млрд. долара. Бесент смята, че руският петрол, блокиран досега от американските санкции в открити води на танкери, които нямаше къде да разтоварят, много бързо щял да бъде изконсумиран, а и той си бил за Китай по принцип – ОЩЕ: Тръмп за Иран: Не беше по план да бомбардират Близкия изток. Смешка след смешка за Ормузкия проток (ВИДЕО)

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent:



Which is more? If oil spiked to $150 but Putin was getting 70% of that, or oil stays at $95 to $100? Where is he getting more money? If it spikes to $150.



So roughly his coffers are unchanged. pic.twitter.com/MEoDH9sczj — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Цените на петрола и газа растат и това пълни руската хазна за войната ѝ в Украйна. Сега определено е грешка да се отслабват санкции срещу Русия, подчерта германският външен министър Йохан Вадефул:

German Foreign Minister Wadephul:



We also see that when the prices for oil and gas rise, this also fills Russia’s war chest.



That is why Germany and the European Union stand firmly behind the energy sanctions against Russia, and we want to further reduce Russia’s revenues with… pic.twitter.com/7eM2QssflI — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

За разлика от САЩ обаче, които позволиха на руския петрол да бъде продаван безпроблемно до 11 април, Украйна налага собствени санкции – пример от вчера, 16 март, с поредната горяща руска петролна база, този път в Лабинск, Краснодарския край:

Last night, Ukrainian drones attacked an oil depot in Labinsk, Kuban. The fire intensified during the day, spreading to several more storage tanks. pic.twitter.com/uPmzLwOApT — WarTranslated (@wartranslated) March 16, 2026

Пред израелската телевизия i24News, украинският президент Володимир Зеленски повтори това, което вече каза и през почивните дни (14-15 март) – Украйна има доказателства, че Русия дава на Иран дронове "Шахед" - има руски части в свален дрон "Шахед" от една от държавите от Близкия изток. Досега Тръмп продължава да неглижира публично този военен съюз:

Zelensky on Iran:



We saw some details from one of the Shaheds which was destroyed in one of the countries of the Middle East. It had Russian details. We know it because Iranians didn’t produce it.



So I think that means that Russians also helped them, like Iranians helped them… pic.twitter.com/btlUoNZ4E8 — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Тръмп никога няма да разбере защо парите не са важни

"Хора продължават да живеят в Украйна - бихте си помислили, че няма да живеят в Украйна, но живеят там. Не знам дали аз бих го направил, но те живеят там" - учудване на Тръмп, който просто продължава да не разбира и никога няма да разбере истинската любов към родината, идентичността и себеуважението, които стоят пред парите. А още един пример как това е далеч по-важно има от Запорожие – чудо с жена, оцеляла след поредната руска бомбардировка, ударила жилищни сгради. Тази сутрин руснаците отново усилиха въздушните удари в Запорожка област – за четвърти пореден ден, като вече има 33 ранени цивилни, двама са загинали, а 7500 абонати останаха за един ден (16 март) без ток, но електроподаването е възстановено, обобщи военновременният ръководител на администрацията на Запорожка област Иван Федоров в канала си в Телеграм:

🗿 Trump doesn’t understand why people continue to live in Ukraine



“People live in Ukraine. You would think they wouldn’t live in Ukraine, but they live in Ukraine. I don’t know that I’d do that, but they live in Ukraine,” he said.



Given the number of wars in the world and his… pic.twitter.com/Vr1TDtTVKF — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026

😰 Rescuers believed they were recovering a body — but the woman was alive



Ukrainian rescue workers were clearing rubble after a Russian strike on a residential area in Zaporizhzhia, convinced they had found someone who hadn’t survived.



The woman was completely buried under… pic.twitter.com/CatngVADNP — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2026

Показателно е защо се прави това – руският външен министър Сергей Лавров подчерта на пресконференция с кенийския си колега в Москва, че дори Русия да превземе изцяло Донбас, тя няма да спре войната. Сега проблемът, според Лавров, е управлението в Украйна – т.е. Зеленски и правителството на Украйна, а Зеленски е законно избран на избори. А кенийският дипломат заяви, че било договорено Руската федерация повече да не ползва кенийци за войници – колко ще се спазва такава договорка, предстои да видим. Лавров: Нас ни устройва само ако се смени властта в Киев

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Украйна успя да осуети плановете на Русия за старт на нова мащабна сухопътна офанзива още от март месец. Мащабът и интензивността на боевете на фронта не са тези, които руското военно командване обеща на Кремъл. Това е важно, защото прави Украйна по-силна и на други фронтове – например дипломатическия, подчерта Володимир Зеленски в снощното си традиционно вечерно обръщение. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната също анализира данни и информация за казаното от Зеленски – ISW заключи, че наред с всичко друго, скорошните украински тактически успехи на фронта принуждават руснаците да прехвърлят военни части от едни активни направления на боеве към други, което вече подсказва затруднения и с наличието на свежи подкрепления. По въпроса с руските подкрепления, украинският военен оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов написа на 15 март в канала си в Телеграм, че за да увеличат броя на руските войници, руските местни власти в по-далечните руски региони конфискуват масово добитък на животновъди, така им отнемат прехраната и ги принуждават да търсят препитание, като подпишат договор за служба в руската армия. Думите на Зеленски от снощи са по-силно ехо на вече казаното от него за украинските контраофанзивни действия от около месец насам, припомнете си – ОЩЕ: Зеленски изостри тона към ЕС заради Орбан и руския петрол. Сложен военен шахмат в Запорожието (ОБЗОР – ВИДЕО)

Относно силата на Украйна, напомняне от съоснователят на украинската оръжейна компания Fire Point, чийто най-известен продукт досега са ракетите "Фламинго" - новата балистична ракета FP-7, която компанията разработва, успешно е преминала първия си тест и вече се тества в бойни условия. Целта е тази ракета да е украинската версия на американските ATACMS:

Ukraine's Fire Point FP-7 ballistic missile has completed its first flight and moved to combat testing. Chief designer Denis Shtilerman said the FP-7 is an ATACMS equivalent with a 300 km range and costs half as much, with all components produced domestically. #Ukraine pic.twitter.com/rpTJJHRpoS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 16, 2026

Иначе има съвсем малка промяна в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна. На 16 март е имало 171 бойни сблъсъка, което е с 4 повече на дневна база съгласно информацията на украинския генщаб. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 200 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 87 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3715 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 190 нагоре. Руската армия е използвала 9616 FPV дрона, което с около 400 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровската агломерация е начело като интензивност на боеве. Там са отбити 31 руски пехотни атаки, като отново Мирноград е посочен от украинския генщаб за място на бойни операции, но основните боеве са в Гришино, района на Родинско и Билецко (села от запад на север в покрайнините на Покровск). Още 30 руски пехотни атаки са станали в направлението североизточно от Покровск, от Торецк към Константиновка. Там украинците са напреднали южно от самия град, но руснаците са превзели Новопавловка. Северно от Константиновка, в Славянското направление е имало 10 руски пехотни атаки, а в намиращото се на север от това направление Лиманско направление е имало 9 руски пехотни атаки. За Славянското направление руският военннопропаганден телеграм канал "Рибар" пише, че руснаците се готвят да атакуват село Рай-Олександровка и ако го превземат, че могат да започнат щурм на украински позиции на последния голям контролиран от ВСУ пътен възел на изток от канала Северски Донец-Донбас. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 21 руски пехотни атаки, като руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" потвърждава косвено, че от север ВСУ притискат руските части (Сили на групата "Восток" продължават систематично да разчистват контролираната от тях територия, за да предотвратят навлизането на украинската пехота, снабдявана по въздух, в тила).

Украинският военен телеграм канал "Офицер" е категоричен, че при Покровск и на север, към Добропиля, руснаците са увеличили активността си, защото има силен вятър и таят надежда, че това ще наруши работата на FPV дроновете на украинците. Въпреки това, все още нямат късмет, казва каналът и добавя, че сега опитващите да напреднат руски пехотни части изглеждат по-професионално, отколкото масата руснаците, атакували неуспешно сектора южно от Добропиля през зимата:

Ukraine's Spartan Brigade destroyed three Russian tanks on the Pokrovsk axis using strike drones guided by aerial reconnaissance, including one tank concealed inside a building. #Ukraine pic.twitter.com/NJ7vId7Q50 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 16, 2026

The Ukrainian Defense Forces carried out an airstrike, destroying a concentration of Russian troops in southern Pokrovsk. pic.twitter.com/T3QE9DxYJ4 — WarTranslated (@wartranslated) March 16, 2026

За финал - руски дрон "Шахед" уцели камион, натоварен с украинско зърно и уби шофьора. А в Лвов избухна автобус:

🕯️ A Russian drone slammed into a truck cab in Sumy region — the driver was killed



The strike happened while grain was being loaded. The 40-year-old driver died at the scene.



Looks like grain has now made the list of “military targets.” pic.twitter.com/QTCXMTzEuC — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026