Решено: Комисия за „Росенец“ ще има, но не и за фекалните води от вилата на Прокопиев

Предложението за нея бе на „Демократична България“, чийто лидер Христо Иванов дебаркира миналото лято с гумена лодка край летните сараи на Ахмед Доган, недопуснат на плажа от гардове на НСО, които пък предизвикаха скандал с поругания от тях български национален флаг.

Задачата на комисията ще бъде да провери има ли незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк „Росенец“, намиращ се в района на нос „Чукалята“ край Бургас.

Според съпредседателя на ДБ създаването на комисията не е просто заяждане с почетния председател на ДПС, който, смята депутатът, „се е оттеглил в една „скромна“ виличка и гледа биокраставици“. „Не може да има частна собственост в морето, това е забележително постижение на паралелната власт“, посочи още Христо Иванов от парламентарната трибуна, който определи мястото като „анклав в българския законов суверенитет“.

От ДПС обаче поискаха обхватът на комисията да бъде разширен и тя да направи проверка и на защитената територия на полуостров „Буджака“, намираща се в териториалния обхват на Созопол, където собственик на къща е Иво Прокопиев. Искането обаче беше отхвърлено.

„Ние сме за разкриването на факти и обстоятелства, но сме против лицемерието“, посочи депутатът Йордан Цонев, според когото, ако бъде проверен само единият казус, това би било проява на двойни стандарти.

"Темата е действия и бездействия на органите по повод лица. Медийният магнат, монополист и олигарх упражнява сериозна власт в последните 25 г. в България. Това не е тайна, както и политическият му инжинеринг относно партии, включително и във вашата. Тази тема ще я доказваме. Най-емблематичният пример за дълбоката държава е Иво Прокопиев, ще го докажем.

Знаете ли, че докато вие мирните граждани бяхте от едната страна на Росенец, то от другата страна бе футболна агитка, пратена от един олигарх. Да, искаме разследване на действията на МВР, НСО и by the way, на вашия любим език, се ръководят от президента на страната. Да попитаме държавния глава защо неговите хора поругаха българския флаг. Не ние сме го наредили, допълни депутатът от ДПС.

„Това е опит с процедурни хватки да се убие едно решение“, бе отговорът на Христо Иванов. Последва истинска каскада от реплики и дуплики, в които депутатите буквално се замеряха с обвинения, припомняйки си различни факти от близкото и по-далечното политическо минало на страната.

В крайна сметка комисията беше създадена и тя ще включва в състава си по двама депутати от всяка парламентарна група. Оглавява я Калоян Янков от ДБ.

