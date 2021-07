„Демократична България“ и ДПС с взаимни "любезности" за Росенец, Буджака и Иво Прокопиев

"Лесно е да се предвиди атака срещу Ахмед Доган, който се е оттеглил в малка виличка и гледа БИО краставици. Лесно е да се върнем към събитието от преди година, ние обаче обръщаме въпроса към действията и бездействията на българските власти", коментира Иванов.

ДПС поискаха обхватът на комисията да бъде разширен и да включи и нарушения по Закона за устройство на територията на полуостров "Буджака". Те обвиниха съпредседателя на "Демократична България" Христо Иванов в лицемерие и двойни стандарти.

От своя страна Иванов репликира Йордан Цонев от ДПС и обеща, че ако от Движението за права и свободи внесат предложение да се направи отделна комисия специално за Буджака, то "Демократична България" ще гласуват "за" създаването ѝ.

Дали се изливат фекални води от къщата на Иво Прокопиев към залива?, попита Севим Али от ДПС.

Христо Иванов поиска още едно изказване, на което нямаше право, а Хамид Хамид от ДПС го иронизира от парламентарната трибуна: Не сте го разбрали, той се изказа от негово име, а сега иска изказване от името на неговия ментор г-н Прокопиев. тази реплика получи предупреждение от председателстващия НС Ива Митева.

"Виждам, че ви е весело в ДПС. Ако искате комисия за Буджака, то го направете като отделно предложение и в отделна комисия. В Росенец ДПС и ГЕРБ събра модела Доган-Борисов. Искаме да покажем как един човек си присвои един бряг, заяви депутатът от ДБ Ивайло Мирчев.

"Това е българският бряг, а това е български офицер на НСО, който изхвърля знамето. Това искаме да разследваме, а вие ми говорите за фекалии на някакъв бизнесмен", заяви още той и показа кадър от момента на Демократична България на плажа през 2020 г.

Цонев отговори: "Темата е действия и бездействия на органите по повод лица. Медийният магнат, монополист и олигарх упражнява сериозна власт в последните 25 г. в България. Това не е тайна, както и политическият му инжинеринг относно партии, включително и във вашата. Тази тема ще я доказваме. Най-емблематичният пример за дълбоката държава е Иво Прокопиев, ще го докажем.

Знаете ли, че докато вие мирните граждани бяхте от едната страна на Росенец, то от другата страна бе футболна агитка, пратена от един олигарх. Да, искаме разследване на действията на МВР, НСО и by the way, на вашия любим език, се ръководят от президента на страната. Да попитаме държавния глава защо неговите хора поругаха българския флаг. Не ние сме го наредили, допълни депутатът от ДПС.

"Росенец е специален символ за българите. Това е онази точка, от която България започна да се променя и българските граждани казаха „Стига“. По думите ѝ преди малко повече от година именно Росенец и освобождаването на плажа около него е отприщил протестите на промяната, заяви пък Антоанета Цонева от "Демократична България".

Тома Биков от ГЕРБ обяви, че биха подкрепили и двете комисии. "Как партиите на промяната от 3 на 5? Още малко и ще отидете да се консултирате. Преди няколко дни не беше възможно това. Вие сте новото статукво", коментира той.

Крум Зарков от "БСП за България" също заяви, че ще подкрепят и двете комисии, ако се внесат отделно, тъй като не трябва да се смесват, защото по думите му ще се получи размиване и отклоняване на вниманието. И допълни, че ГЕРБ не трябва да коментират темата, защото "безобразията" са се случили по времето на тяхното на управление.

Още: Отново искри в парламента - за "Росенец", полицейското насилие и "клякането"