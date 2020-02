А1 пуска смартфони и смарт часовници с до 70% процента намаление в кампанията "Влюбени в отстъпките"

Малко преди представянето на новите флагмани на Samsung, А1 ударно намалява цените за миналогодишния модел Samsung Galaxy S10+. Toй може да бъде закупен на изплащане за 42,50 лева на месец в комбинация с тарифен план A1 One Unlimited 5XL. Този смартфон също ще зарадва новите си собственици с допълнение, защото идва в комплект с безжично зарядно устройство. Откроява се и комплектът от Motorola One Macro и Motorola Moto E6 Plus. Това е уникална по рода си оферта в портфолиото на А1 , която предлага два смартфона в комплект. Общата стойност започва от 6,99 лева на месец, ако бъде закупен на изплащане с тарифен план А1 One Unlimited 5XL. Най-голямата отстъпка, в размер на шокиращите 70%, е за Nokia 2.3, която се предлага само за 1,50 лева на месец с тарифен план A1 One Unlimited 2XL. Това е бюджетно устройство, което обаче не е за подценяване със своя 4-ядрен процесор, камера с изкуствен интелект и 32 GB вградена памет. Съотношението на цената към качеството в тази оферта е наистина отлично.Предвид променящите се нужди на българските потребители А1 включва в разпродажбата и все по-популярните и у нас смарт часовници. Моделите Samsung Galaxy Active и Huawei GT2 представят този тип устройства в кампанията "Влюбени в отстъпките". Смарт часовниците използват SIM карти, поради което също се предлагат с тарифен план от А1 . Ако бъдат закупени с A1 One Unlimited 5XL, цената на изплащане за Samsung Galaxy Active ще бъде 3,99 лева на месец, а тази на Huawei GT2 – 5,50 лева на месец. Смарт часовниците са очертават като компактна и достъпна алтернатива на носенето на смартфон, в ситуации като спортуване или излети сред природата. Освен че поддържат редица функции и приложения, те могат да са ценен помощник в наблюдаването на здравословното състояние и по-доброто организиране на времето. Пълният списък с промоционалните предложения може да бъде открит на специалната страница на А1.bg/february-big-sale . Предложенията са достъпни както за настоящи, така и за нови клиенти на А1 , а намалените цени важат при закупуването им с включените в кампанията тарифни планове за 2 години.