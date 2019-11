А1 стартира продажбите на новия смартфон Nokia 6.2

Моделът идва с общо четири камери, елегантен нов дизайн и отличен дисплей

Новият смартфонвече е наличен в търговската мрежа на А1. Моделът се позиционира в средния ценови клас, като може да бъде закупен за 9,99 лева на месец или за 199,99 лева в брой с план. Nokia 6.2 идва с нов дизайн, като за изработката на корпуса е използван полимерен композит, който придава здравина и издръжливост. Смартфонът е лек, като притежава заоблени ъгли и извивки по страните, които правят работата с него по-удобна и възможна дори с една ръка. Дизайнът се отличава и с новата подредба на камерите на задния панел, разположени в леко издаденa рамка с форма на кръг. Смартфонът се предлага от А1 в керамичен черен цвят, който има матов завършек, придаващ допълнителен стил и удобство.Предният панел на Nokia 6.2 разполага със защита Corning Gorilla Glass от трето поколение, а самият дисплей е с размер 6.3 инча. Той е с IPS LCD матрица, FHD+ резолюция и поддържа функцията Always On, с която потребителите могат винаги да следят своите известия. Екранът е от типа PureDispley, като устройството разполага със специален Pixelwork видеопроцесор, който преобразува всяко едно видеосъдържание от стандартен динамичен диапазон (SDR) във висококачествен динамичен диапазон (HDR). По този начин видеоклиповете са с по-наситени цветови нюанси и с по-добра яркост. В горната част на дисплея е включен малък капковидно изрязан прорез, където е разположена селфи камерата с 8MP. Тя поддържа HDR технология и функции за заснемане на видео във FHD резолюция с до 30 кадъра в секунда. Задната камера на Nokia 6.2 е тройна и поддържаща функции с изкуствен интелект. Основният сензор е широкоъгълен 16 MP (f/1.8), като с него се заснемат изображения с богати детайли, добър контраст и светлина. Втората камера е ултраширокоъгълна с 8MP (f/2.2), като сензорът позволява заснемане на кадри със зрително поле до 118 градуса. Nokia 6.2 разполага и със сензор за дълбочина от 5MP, който позволява добавяне на боке ефект към изображенията. Смартфонът притежава Dual-Sight функция за заснемане, която активира основната и предната камера едновременно, като по този начин дава възможност да се заснемат клипове и от двете камери по едно и също време. Камерата може да заснема видео с 4K резолюция и да записва съраунд звук. Сред функциите за снимане изпъква и специалният нощен режим, който улавя детайли дори при ниска осветеност. Nokia 6.2 комбинира осемядрен процесор Snapdragon™ 636 от Qualcomm®, изграден по 14-нанометрова архитектура, графичен процесор Adreno 509 и 4GB оперативна памет. Процесорът разполага с функции с изкуствен интелект, които оптимизират работата на устройството и допълнително спомагат за енергийната ефективност на смартфона. Паметта за съхранение е 64 GB, като тя може да се увеличи до 512GB с помощта на microSD. Хардуерът на смартфона се допълва от адаптивна батерия с капацитет от 3500 mAh, като изкуственият интелект на операционната система оптимизира използването на рядко отваряни приложения. Батерията разполага с функция за бързо зареждане с до 10 W.Nokia 6.2 идва с Android 9 Pie и е част от програмата Android One. В рамките на 3 години устройството ще получава гарантирани месечни ъпдейти за сигурност, като периодът за актуализации на операционната система е 2 години. Като част от програмата Android One, Nokia 6.2 ще бъде и сред първите, които ще получат най-новата операционна система от Google – Android 10, след нейното официално представяне.