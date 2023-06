AppGallery с ексклузивни предложения за потребителите на HUAWEI P60 Pro

HUAWEI Mobile Services (HMS) предлага специален пакет за всички нови потребители на наскоро представения флагман Huawei P60 Pro, включващ ексклузивни промоции в HUAWEI Cloud и Tinder. Новият Huawei P60 Pro оглави класацията на най-добрите фото смартфони в света, постигайки най-висок резултат в историята на DXOMARK, водещата в света фотографска лаборатория, която оценява и класира фотоапарати и оборудване за тях.



Huawei P60 Pro наследява оптичните системи и естетическия дизайн на Р серията. Той има напълно обновена оптична система и е първият в индустрията, оборудван с Ultra Lighting Lens Group към телефото камерата си. Смартфонът черпи вдъхновение от природата и преосмисля съвременната естетика с първия в индустрията Pearl Texture дизайн на задните си панели. Huawei P60 Pro също се отличава със своята издръжливост. Той използва новия Quad-Curve дисплей с ексклузивен за Huawei издръжлив стъклен панел от Kunlun стъкло, който значително подобрява издръжливостта и увеличава неговата устойчивост при падане.



С обширната селекция от висококачествени приложения на AppGallery, потребителите на Huawei P60 Pro могат да се насладят и на набор от фантастични оферти за някои от тях.



„Една от основните причини за успеха при AppGallery е силната връзка с нашите потребители. Стараем се да им предоставяме ценни препоръки и ексклузивни оферти, които могат да се превърнат в истинско изживяване“, сподели д-р Хайме Гонзало, вицепрезидент на Huawei Mobile Services за Европа. „Нашият фокус е върху удовлетвореността на потребителите ни, затова си партнираме с разработчици на приложения, за да осигурим постоянен поток от оферти, като най-новата ни е съвместно с Tinder и HUAWEI Cloud.“



200 GB безплатно пространство за съхранение в HUAWEI Cloud за 3 месеца



HUAWEI Mobile Services предлага ексклузивно предимство на всички нови потребители на Huawei P60 Pro с щедрите 200 GB пространство за съхранение за период от три месеца.



Потребителите имат лесен достъп до предварително инсталираното приложение Cloud на своите устройства, за да се възползват от ексклузивната оферта. Приложението Cloud предлага удобен интерфейс, който позволява безпроблемна навигация и лесен достъп до наличните функции.



След отварянето му, в горния му десен ъгъл е иконата Upgrade, където може да се разгледа набора от опции и промоции, включително 3-месечното безплатно предложение за съхранение в Cloud. Избирайки тази опция, потребителите стартират процеса за достъп до техния безплатен Cloud.



След като изберат 3-месечната безплатна оферта, потребителите просто трябва да докоснат бутона Buy, за да продължат. Не се изисква плащане за тази безплатна оферта. Тази стъпка само потвърждава избора на потребителя и инициира предоставянето на разширен капацитет за съхранение в Cloud. С 200 GB допълнително място за съхранение, потребителите получават гъвкавостта и спокойствието да съхраняват сигурно своите файлове, документи, снимки и друго дигитално съдържание в Cloud.



6 месеца безплатен Tinder Premium Plus

Известното приложение Tinder създаде прецедент в сферата на онлайн запознанствата. HUAWEI Mobile Services, в сътрудничество с Tinder, сега предлага безплатен шестмесечен абонамент за Tinder Plus на всички нови потребители на Huawei P60 Pro. С Premium Plus се отключват допълнителни функции, които разширяват възможностите си и правят преживяването в Tinder още по-приятно и пълноценно.



След като приложението е изтеглено успешно от AppGallery, потребителите могат да навигират до секцията Gifts, показана на видно място в AppGallery. Само с няколко докосвания те могат да поискат своя безплатен шестмесечен абонамент за Tinder Plus.



От създаването си през 2018 г., AppGallery непрекъснато се разширява, стабилно затвърждавайки позицията си сред водещите световни пазари за приложения. С широка потребителска база от над 580 милиона активни потребители месечно, AppGallery успешно се утвърди като надеждна платформа както за глобални игри, така и за локални приложения, предлагайки голям избор и удобство на своите потребители.



Наскоро избран за „Най-добър алтернативен магазин за приложения на Mobile Games Awards 2023“, AppGallery се ангажира да предлага висококачествени приложения, популярни глобални игри и локални приложения. Стремежът на AppGallery да предложи отлично изживяване на своите потребители се простира отвъд предлагането на самите приложения. Той включва още безпроблемна навигация, сигурни изтегляния и персонализирани препоръки. Чрез тези усилия AppGallery се стреми не само да посрещне, но и да надхвърли разнообразните нужди на своята огромна потребителска база като им даде възможност да се възползват максимално от своите мобилни устройства.

