Поредна размяна на военнопленници между Русия и Украйна: Ще бъдат ли пуснати всички? (ВИДЕО и СНИМКИ)

На 4 юли украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е осъществен нов обмен на военнопленници с Русия, при който в Украйна се е завърнала още една група защитници, държани в руски плен, много от които от 2022 г. насам. "Нашите хора са си у дома", обяви той. "Днес се завръщат нашите защитници, тези, които са се сражавали за Украйна в различни региони: Донецк, Мариупол, Луганск, Харков, Херсон. Това са военнослужещи от въоръжените сили, Националната гвардия, Държавната гранична служба, Държавната специална транспортна служба, а също и цивилни лица".

Още: Опоненти на Путин: 10 000 руски и украински затворници да излязат на свобода при мир с Украйна

Размяната следва петте предходни, които се случиха през юни в рамките на сделката, постигната между Украйна и Русия на 2 юни в Истанбул. Споразумението предвиждаше редовно освобождаване на тежко болни и ранени военнопленници от двете страни, както и репатриране на телата на загиналите войници.

При предишни размени в Украйна бяха върнати военнослужещи от въоръжените сили, Националната гвардия и Държавната гранична служба, много от които бяха пленени през 2022 г. по време на руската инвазия.

"Обменът трябва да продължи и аз благодаря на всички, които правят това възможно", каза Зеленски. "Целта на Украйна е да освободи всички наши хора от руски плен. Благодаря на всички, които помагат това да се случи".

Още: Вързан за мотор и влачен: Русия явно добавя още убити украински военнопленници в "колекцията" престъпления

A new exchange of captives took place



Ukrainian servicemen have returned, including representatives from the Ukrainian Navy, Ground Forces, Territorial Defense Forces (TRO), Airborne Assault Forces (DShV), Special Operations Forces, National Guard, State Border Guard Service,… pic.twitter.com/tnRWA1FHx5