"Astro Bot" е най-добрата видеоигра за 2024 г. (ВИДЕО)

"Astro Bot" бе обявена за най-добрата видеоигра за 2024 г. Платформената игра, в която се разказват космическите приключения на малък робот, спечели и титлите "най-добра семейна игра", "най-добра режисура" и "най-добра екшън/приключенска игра". "Astro Bot" - игра в чест на героите на флагманските конзоли на Sony, спечели титлата видеоигра на годината на годишната церемония Game Awards 2024, която е централна за индустрията на видеоигрите.

На сцената на театър Peacock в Лос Анджелис французинът Никола Дусе, ръководител на японското студио Team Asobi, благодари на екипа си за "щедростта". "Те не пресмятат, а просто мислят за децата, защото имаме огромната привилегия да бъдем потенциално първата игра в техните ръце", заяви той, цитиран от АФП.

Продадена в повече от 1,5 милиона копия по данни на Sony (собственик на Team Asobi), "Astro Bot" получи най-високата оценка за годината в агрегатора за ревюта Metacritic - 94 от 100, заедно с "Metaphor: ReFantazio" и "Elden Ring: Shadows of the Erdtree", и двете номинирани за върховата титла.

"Metaphor: ReFantazio", последното предложение на режисьора на сагата "Persona" - Кацура Хашино, също не се прибра у дома с празни ръце. Това средновековно-фантастично приключение на японското студио Atlus, публикувано от Sega, спечели наградите за най-добра ролева игра и най-добър разказ. Друг фаворит, "Balatro" - игра на покер, задвижвана от популярни стриймъри - взе наградата за "Най-добра независима игра" и "Най-добра мобилна игра".

Гости и нови игри

За единадесетото си издание наградите за игри поканиха за участие редица знаменитости, сред които актьорът Харисън Форд и рапърът Снуп Дог, който изпълни песен от новия си албум "Missionary".

На церемонията бяха обявени и нови игри, сред които "Intergalactic" на Naughty Dog, студиото, което стои зад "The Last of Us". Джоузеф Фарес, основател на Hazelight Studios, представи с много ентусиазъм и ругатни "Split Fiction", научнофантастична фентъзи игра. Предишното му заглавие, "It Takes Two", се продаде в над 20 милиона копия и спечели голямата награда през 2021 г.

Джеф Кийли, водещ на наградите за игри, също говори за "тъжната реалност" на вълната от съкращения в индустрията през тази година. Той връчи нова награда Game Changer на Амир Сатват за подкрепата му за много безработни разработчици. "През последните три години сме загубили повече от 34 000 работни места", оплака се инфлуенсърът. "Това има своите последствия. Не можеш да правиш страхотни игри без страхотни хора", заключи той, цитиран от БГНЕС.

