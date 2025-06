Хора с чиповете на Мъск ще могат да се "трансформират" в роботи (ВИДЕО)

Парализирани пациенти с имплантиран в мозъка чип на Neuralink ще могат на практика да се превърнат в роботи. Това показа компанията на милиардера Илон Мъск в нова презентация, като демонстрира как такъв човек управлява Tesla Optimus - роботът движи ръката си в отговор на мисловни команди на чипирания. Една от командите предизвика смях сред публиката, защото представляваше вдигане на средния пръст.

People with Neuralink chips will be able to "transfer themselves" into robots



At a Neuralink presentation, the company showed how a brain-implanted chip allows a paralyzed person to control a Tesla Optimus robot.



