"Две седмици": Тръмп използва класическия си трик и за продажбата на TikTok (ВИДЕО)

Две седмици - такъв ултиматум американският президент Доналд Тръмп постави на Владимир Путин, за да го убеди руският диктатор, че наистина желае мир в Украйна. Условието бе поставено още в края на май и републиканецът заяви, че ако стопанинът на Кремъл не седне на масата за преговори, то САЩ ще действат по "по-различен" начин, намеквайки за санкции. Двете седмици обаче отдавна изтекоха, а Вашингтон продължава да не предприема никакви стъпки за натиск срещу Москва, която отказва прекратяване на огъня.

Сега Тръмп използва "двете седмици" като отсрочка за това кога ще съобщи потенциалните купувачи на TikTok.

"Между другото, имаме купувач за TikTok. Мисля, че вероятно ще е нужно одобрение от Китай. Смятам, че президентът Си (Дзинпин) вероятно ще го направи", каза американският държавен глава в ефира на FOX News относно бъдеща продажба на популярната апликация от страна на китайския ѝ собственик ByteDance.

Попитан кой е купувачът, Тръмп отвърна с усмивка: "Ще ви кажа след около две седмици".

На въпрос дали става въпрос за технологична компания, той отговори: "Много, много богати хора. Това е група от много богати хора".

