Живей активно: Започна лятната кампания на Huawei за здравословен живот

Light Up Your Rings е името на лятната европейска кампания на Huawei, която цели да мотивира европейските потребители за по-активен и здравословен начин на живот, базиран на повече спорт и повече движение в ежедневието. Част от кампанията бе и проведеният маратон в Париж - Paris City Run, към който, като водещ бегач се присъедини сър Мо Фара. Paris City Run имаше за цел да мотивира участниците да станат по-добра версия на себе си със стил, както и със своите носими смарт устройства на Huawei. Събитието демонстрира как смартчасовници като Huawei Watch Fit 3 и Huawei Watch GT 4 могат да подкрепят потребителите в тази посока с функции като Huawei Activity Rings.



Paris City Run и сър Мо Фара

Първото събитие от кампанията Light Up Your Rings за 2024 г., започна и завърши във фирмения магазин на Huawei в Париж като в него се включиха над 40 участници, пробягали кръгов маршрут през града. Преди старта на бягането, сър Мо Фара сподели своя спортен опит за това как научнообоснованите функции на смарт часовниците на Huawei значително са подобрили собствените му тренировки и как помагат за това упражненията да бъдат едновременно достъпни и забавни и за обикновения потребител.

„Интегрирането на технологията в нашата фитнес рутина ни позволява да проследяваме напредъка си и да останем мотивирани. Това е чудесен начин да направим спорта достъпен и забавен. Интелигентните предложения и Huawei Activity Rings ме улесняват да постигна личните си фитнес цели и да поддържам устойчив, здравословен и активен начин на живот, като трансформирам усилията си в осезаем напредък.“, допълни сър Мо Фара. Предизвикателството „Light Up Your Rings, Better Health Every Day!“ беше предавано на живо на 8 юли в приложението Huawei Health. Неговата цел е да мотивира потребителите да останат активни всички пет дни от седмицата като затворят червения кръг чрез изгаряне на калории, жълтия - чрез упражнения и синия кръг чрез изправяне или движение. Участниците могат да отключат и медали като 7 Days Perfect Week Medal в приложението Huawei Health.

Вашата по-добра версия с носими устройства от следващо поколение

Huawei Activity Rings са налични за смарт носими устройства на Huawei, включително Huawei Watch Fit 3 и Huawei Watch GТ 4, и са предназначени да стимулират потребителите да се доближат до достигане на истинския си потенциал. Huawei Activity Rings проследяват ежедневната им физическа активност и помагат за развиване на навици за здравословен начин на живот чрез три ключови показателя. Те са представени от 3 цветни кръга: червен за „движение“, жълт за „упражнение“, син за „изправяне“. Предлагайки комбинация от геймификация и научно обосновани препоръки, фитнес функциите на смарт часовниците на Huawei имат за цел да насърчават активен и здравословен начин на живот с по-ангажиращи функции.

Huawei Activity Rings внасят подобрена функционалност – включително система от медали за стимулиране на потребителите при постигане на нови лични постижения в тяхното здравословно и фитнес усъвършенстване. Това се постига благодарение на иновативната смарт технология на Huawei Watch Fit 3 и Huawei Watch GT 4, оборудвани с Huawei TruSportTM – функция, която предлага персонализирани съвети според целите на потребителите. Това са тренировъчни планове, генерирани въз основа на индекса на способностите за бягане (RAI) на потребителя, който включва темпото, пулса, разстоянието за бягане и други фактори за наблюдение. И двата часовника работят с интелигентен GNSS алгоритъм за позициониране за по-усъвършенствано и точно проследяване на маршрута, което позволява на бегачи и авантюристи да изследват нови пътеки и територии. В допълнение към персонализираните фитнес функции, Huawei Watch Fit 3 И Huawei Watch GТ 4 предлагат още холистични функции за проследяване на спорта и здравето – приложение за управление на калории StayFit, усъвършенствано наблюдение на съня и други – всички те базирани на усъвършенстваната технология Huawei TruSeenTM.

Huawei Flagship Store Paris Opera посреща туристи от цял ​​свят

От 26 юли до 11 август фирменият магазин в Париж - Huawei Flagship Store Paris Opera, ще се трансформира в специална зона, достъпна за всички потребители. Той ще бъде домакин на седмични семинари за носими устройства с името Discover Huawei, за да спомогне за изграждане на култура, ориентирана към здравето и спорта. Постигането на 5-дневна активна седмица в приложението Huawei Health дава специален достъп до семинарите, както и специални подаръци от магазина. Едновременно с това, магазинът ще служи и като специално място за почивка. Посетителите могат да получат лазерно гравиране за своя калъф за смартфон, да презареждат устройства безплатно, да утоляват жаждата си с безплатно кафе или минерална вода и да се насладят на набор от други услуги, предоставени от Huawei Flagship Store Paris Opera за удобно и приятно изживяване в магазина.

Второ издание на Huawei Health Month в България

През месец юли българските потребители могат да се възползват и от специални оферти за носими продукти на Huawei, предлагани от Yettel, Vivacom, A1, “Технополис” и мрежата на дистрибутора “Поликомп”. Те са част от серията активности на Huawei и неговите партньори да предлагат продукти и услуги, които трайно подобряват качеството на живот на своите потребители.