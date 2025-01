Мъск, Дуров и Зукърбърг в спор за свободата на словото, шефът на TED ги постави на място

Основателят на Telegram Павел Дуров, който миналата година беше задържан във Франция, а след това - освободен под гаранция, се подигра на собственика на Meta Марк Зукърбърг, след като той обеща да направи Facebook и Instagram по-свободни. Дуров заяви, че Зукърбърг не рискува нищо за свободата на словото, защото сега тя е "безопасна" в САЩ.

„Гордея се, че Telegram подкрепяше свободата на словото много преди тя да бъде политически безопасна. Нашите ценности не зависят от изборните цикли в САЩ“, написа Дуров в своя канал и в профила си в X, визирайки завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

I’m proud that Telegram has supported freedom of speech long before it became politically safe to do so. Our values don’t depend on US electoral cycles.



Today, other platforms are announcing they’ll now have less censorship. But the real test of their newly discovered values… — Pavel Durov (@durov) January 8, 2025

Поводът за тези думи беше неотдавнашното изявление на Зукърбърг: „Достигнахме точката, в която има твърде много грешки и цензура. Неотдавнашните избори бяха повратна точка в полза на това свободата на словото отново да се превърне в приоритет“.

Pavel Durov mocked Zuckerberg after promising to make Facebook and Instagram freer



The Telegram founder said Zuckerberg is risking nothing for free speech because it is now safe in the US.



“I'm proud that Telegram supported free speech long before it was politically safe. Our… pic.twitter.com/Y4LphVcUls — NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2025

Още: Подарък за добре дошъл: Зукърбърг с 1 млн. за екипа на Тръмп, за да остави кавгите в миналото

В очакване на завръщането на Тръмп, Meta обяви, че спира програмата си за проверка на факти. Припомняме, че в продължение на две години профилите на републиканеца във Facebook и Instagram бяха блокирани заради щурма на Капитолия от 6 януари 2021 г. Тогава той нахъса привържениците си да атакуват американския парламент заради непризнаване на изборната победа на Джо Байдън. Заради агресивна реторика и Twitter блокира Тръмп към онзи момент - тогава собственик беше още Джак Дорси, а не Илон Мъск. Това накара Тръмп да създаде своя собствена социална мрежа - Truth Social. Meta разблокира профилите му през януари 2023 г.

Мъск се намеси

Илон Мъск, който вече притежава платформата X, коментира публикацията на Дуров с думите "Това е добре за теб/Браво на теб".

"Сигурен съм, че знаеш за какво става въпрос. Пое голям риск, за да подкрепиш свободата на словото - много преди това да стане готино!", отвърна му основателят на Telegram.

I’m sure you can relate. You’ve been taking a big risk to support free speech — long before it became cool! — Pavel Durov (@durov) January 8, 2025

Още: Земното кълбо не му стига: Къде и как Илон Мъск се меси в политиката?

Снимка: Getty Images

Директорът на TED с отворено писмо към Мъск за това къде е границата на свободата

Междувременно директорът на TED (организацията с нестопанска цел, която провежда семинари, основани на популяризирането на определени идеи) Крис Андерсън написа отворено писмо, насочено към Илон Мъск. В него той признава огромната власт на милиардера върху общественото мнение чрез собствеността на X, но го упреква, че това не е журналистика, базирана на проверка на фактите и на зачитането на различните гледни точки.

"Направихте огромна авантюра, купувайки Twitter, и тя, изглежда, се е отплатила впечатляващо до такава степен, че можете да я използвате, за да окажете огромно влияние върху света, включително да променяте правителства. Вярвате, че X може до голяма степен да замени повечето основни медии. Това е новата платформа за гражданска журналистика, а вие сте гражданин номер 1. Не се нуждаете от редактори и проверители на факти. Всяко нещо, което публикувате, събира милиони харесвания и повторни публикации. За един миг можете да промените глобалния разговор. Никой в историята не е имал толкова голяма власт", пише Андерсън в X.

Още: Financial Times: Мъск обмисля как да бъде свален британският премиер

"Днес съм притеснен, всъщност доста силно притеснен, че в триумфалното ви завладяване на световния разговор някои от основните принципи на журналистиката са забравени. Мисля, че без тях усилията ви да превърнете X в уважаван дом на гражданската журналистика, ще се провалят", добавя Андерсън, който започва кариерата си именно като журналист.

Снимка: Getty Images

"Така например, когато казвате на стотици милиони хора, че някой трябва да бъде обесен или вкаран в затвора за чудовищни престъпления срещу човечеството, може би първо трябва да разберете какво биха казали за него онези, които познават този човек наистина добре. Някои от последните ви постове биха могли буквално да доведат до убийството на някого. Наистина ли искате да рискувате това?", пита директорът на TED.

Още: Испания: Фашизмът може да се завърне, Мъск атакува институциите ни и разпалва омраза

"Разбирам, че проблемите, които защитавате, са невероятно важни и заслужават изключителни усилия. Но начинът, по който ги представяте, не е гражданска журналистика. Това е тормоз. Той е груб и жесток... Чувате възгласите на най-верните си последователи, но пропускате факта, че се правите на посмешище сред мнозина, които наистина искате да са на ваша страна. В дългосрочен план това ще навреди на X, на другите ви бизнеси и на дългосрочните ви мечти за човечеството. Никой не иска да следва хулигана на детската площадка до Марс.

Още: Мъск публично обиди канадския премиер Трюдо, наричайки го "момиче"

Липсва ми старият Илон. Можеш да бъдеш забавен, интересен, проницателен и вдъхновяващ. Борил си се невероятно упорито за това, което си изградил. И може би смяташ, че имаш право да правиш, каквото си поискаш. Но също така знам, че разбираш опасността от това да се държиш прекалено здраво за властта, как това може да изкриви преценката ти", пише Андерсън.

With a certain amount of trepidation, I'm posting this open letter to @elonmusk, someone I have admired, but who, right now, is causing me concern. I know I'm not alone in thinking these thoughts. Please like or repost if you're willing... And Elon, if you're listening, please… pic.twitter.com/WGU9okIXJ3 — Chris Anderson (@TEDchris) January 7, 2025