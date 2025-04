Мъск: Това ще върне 10 часа от живота ви

Милиардерът и собственик на Tesla Илон Мъск е измислил как хората да върнат 10 часа от живота си. За новите му прозрения научаваме от платформата Х (бивш Twitter), като по-скоро в случая става въпрос за реклама на новия Robotaxi на компанията. "Това ще ви върне 10 часа от живота ви" е написал Мъск в профила си и сподели публикацията на компанията, в която се твърди, че автономията прави градовете по-приятни за живеене и връща най-важното нещо в живота: времето.

This will give you back 10 hours of your life https://t.co/4Pn1jA9NXI