"Автомонтьор", "Глупак": Мъск и съветник на Тръмп си разменят обиди заради митата (ВИДЕО)

Илон Мъск нарече главния икономически съветник на Тръмп Питър Наваро „истински идиот“ след спор за митата. Милиардерът не се сдържа и отправи остър коментар, насочен към Питър Наваро. Под видео, в което Наваро обяснява, че Мъск не е производител на автомобили, а само ги сглобява и е "автомонтьор", милиардерът написа: „Наваро наистина е глупак“.

Elon Musk Calls Trump Trade Advisor Peter Navarro "Truly a Moron" After Tariff Dispute



Elon Musk didn’t hold back in a scathing comment aimed at Peter Navarro, the former Trump administration trade advisor. Under a video where Navarro referred to Musk as a “car assembler,” Musk… pic.twitter.com/bsrcLm7tb9