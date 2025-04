Отговори на най-ефективното руско оръжие в Украйна: НАТО си хареса няколко проекта (ВИДЕО)

Общо трима участници са големите печеливши в състезание, организирано от НАТО през февруари, 2025 година. Състезанието е не какво да е – то е директно насочено към поуките от военните иновации в Украйна. Става въпрос за 15-тото издание на т.нар. предизвикателство за иновации на Северноатлантическия алианс – за резултатите от него разказа повече украинското специализирано издание Defense Express.

Още: Умни бомби срещу дронове: Най-силните оръжия на Русия и Украйна на фронта сега (ВИДЕО)

Задачата на състезанието е да бъдат представени проекти, които успешно противодействат на най-ефективното руско оръжие във войната в Украйна – управляемите авиационни бомби (КАБ), по-известни като умни бомби. Тези бомби имат обхват от около 70 километра, а чрез специален модул (УМПК – по същество крила и навигационна система) биват насочвани към конкретни цели, след като бъдат пуснати във въздуха от самолети на голямо разстояние.

Още: Иновацията, която позволи на Русия да наложи въздушно превъзходство в Украйна (ВИДЕО)

Три от проектите са привлекли вниманието на НАТО. Първият е на френската компания Alta Ares. Той е базиран на изкуствен интелект (ИИ, AI) и може да предвижда траекторията на КАБ-а, както и да я засича и идентифицира. Системата е базирана на вече разработен продукт, само че оригинално предназначен за разузнаване. Модифицираната и модернизирана система използва алгоритми с ИИ за обработка на видео и акустични данни. Тя поддържа две ключови функции: предупреждение за войници в предвидената зона на удар, така че те да могат да активират системи за електронно заглушаване и да се прикрият, а бомбата да бъде лишена от навигация и да не уцели предварително зададената цел. Освен това системата позволява да се предвидят потенциални руски посоки на атака за превантивни действия.

Вторият проект на германската стартъп компания Tytan Technology. Тя е друга – вече разработен дрон-прехващач на други дронове, който сега да прехваща и авиобомби. Тестването ѝ е започнало в Украйна през декември, 2024 година. Дронът-прехващач има обхват от 15 километра, скоростта му е над 250 км/ч и носи 1 килограм бойна глава (взривно вещество). Прицелването става по автоматичен път - как работи дронът-прехващач срещу други дронове, вижте:

Третият проект отново е френски – на стартъпа Atreyd. Той е базиран на автономно управляван рояк от дронове-камикадзе. Концепцията е да се направи "стена от дронове" и тя да прехваща авиобомби в полет, като роякът използва ултразвукова система за откриване и за да се насочи към целта. Всъщност, повечето участници в състезанието са залагали на концепция именно с рояци дронове – имало е и проект с контрол на рояк от 200 дрона. И още – системи за електронно заглушаване, които нарушават честоти за връзка със сателити, защото навигацията на руските умни бомби работи на тази база. Имало е дори концепция за използване микровълнова енергия.

Въпросните проекти са победители – те са избрани от общо 13 предложения, които са стигнали финалния етап на оценяване. Иначе на старта на състезанието са започнали над 40 проекта. Участвал е и украински проект, макар Украйна да не е член на НАТО – проект Night Watch. Тази компания вече разработи система за електронно заглушаване на управляеми авиобомби – системата Lima - Още: Руски анализ: Най-ефективното ни оръжие в Украйна почва да не работи

Neutralizing Glide Bombs: An Innovation Challenge to support Ukraine



On March 27, 2025, at @NATO_JFTC (Bydgoszcz, Poland), #NATO gathered military experts, innovators, and Ukrainian reps to tackle a major threat: glide bombs, a scourge on Ukraine’s frontlines.



Led by @NATO_ACT,… pic.twitter.com/M1X7esNELJ