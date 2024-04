Пуснаха куче-робот с огнехвъргачка свободно на пазара в Америка

Демонстрационен видеоклип показва „Termonator“, който пълзи и скача през гора, преди да започне да подпалва наоколо с 9-метрова струя огън, бълвана от огнехвъргачка на гърба му. Компанията не го описва като оръжие от ново поколение, но рекламира робота с огнехвъргачка, като използван за контрол на горски пожари, управление на селското стопанство, развлечения и премахване на лед.

Throwflame, базирана в Кливланд, твърди, че е най-старият производител на огнехвъргачки в САЩ. Компанията пусна първата по рода си огнехвъргачка в пълен размер, предлагана в търговската мрежа през 2015 г., която изстрелва пламъци до 15 метра.

Още: Куче-робот ще патрулира по улиците в испански град (ВИДЕО)

„Тази нерегламентирана огнехвъргачка предизвика значителен медиен отговор, свързан със законността“, споделя Throwflame на своя уебсайт. „Огнехвъргачките обаче остават федерално нерегулирани. Това означава, че всеки може да си купи такъв без проверка на миналото или период на изчакване.“

Кучето робот е с разнообразие от камери и сензори, което му позволява да се движи автономно в заобикалящата го среда и да намира цели, които да запали. Машината се управлява дистанционно - със смартфон.

Още: Стана ясно кога излиза новото поколение Wi-Fi 7

US company Throwflame has presented a robot dog with a flamethrower on its back



The robot can overcome obstacles, jump, has laser aiming and shoots jets of fire at 10 m. The Thermonator has a flamethrower and a fuel tank for 45 minutes of fire.



The cost of the robot is $9,420. pic.twitter.com/QFgXt9xrYv