Теленор стартира предварителните поръчки за новите смартфони SAMSUNG Galaxy S22 Ultra, S22+, S22 и серията таблети Tab S8

Теленор България стартира предварителните поръчки на новите флагман модели на Samsung - смартфоните от Galaxy S22 серията и таблетите от серията Tab S8.

Устройствата могат да бъдат заявени в сайта на телекома от 9 февруари до 24 февруари в полунощ. Клиентите, поръчали предварително някое от новите устройства на Samsung, ще получат в комплект и допълнителна джаджа. Поръчалите един от трите смартфона Galaxy S22, S22+ или S22 Ultra ще го получат в комплект с Galaxy Buds Pro Black безжични слушалки. Клиентите, избрали някой от новите таблети на компанията Tab S8, Tab S8+ или Tab S8 Ultra, ще имат възможността да получат в комплект и аксесоара Keyboard Cover.

Смартфоните от легендарната серия на Samsung сега са още по-мощни и красиви. Новите флагмани от серия S се обединяват от стилния си външен вид и излъчване, както и от невероятните Dynamic AMOLED 2X екрани за още по-впечатляващо преживяване. Моделите работят с най-новия и високопроизводителен чипсет на Samsung – Exynos 2200, създаден при 4 nm технологичен процес, и имат IP68 защита от вода и прах. Новите флагмани разполагат с ултразвуков, невероятно бърз сензор за пръстови отпечатъци под екрана, а корпусите им са защитени от Gorilla Glass Victus+ покритие на екраните и гърбовете.

Смартфонът Galaxy S22 Ultra идва с най-големия екран в серията с размер 6,8 инча по диагонал, резолюция QHD+ и опресняване на картината от 120Hz. Той предлага възможността за използване в комбинация с S Pen на Samsung, разкривайки безкрайни възможности пред креативно настроените потребители. Моделът се отличава още с четворната си камера, чийто основен сензор е 108 мегапиксела и създава кристално ясни снимки с Live Pixel технология. Впечатляващо е наличието и на телемакро камера с десеткратно оптично увеличение. S22 Ultra работи с до 12 GB RAM в зависимост от избрания модел, батерия с капацитет 5000 mAh с бързо 45W жично и 15W безжично зареждане. Galaxy S22 Ultra се предлага в четири комбинации – черно, бяло, зелено и червено.

Galaxy S22+ е по-компактен, но не отстъпва на премиум модела в серията Galaxy S22 Ultra. Неговият екран е с размер 6,6 инча, като работи във FHD+ резолюция и отново поддържа опресняване от 120 Hz. Смартфонът има тройна камера с основен 50-мегапикселов сензор. Батерията му е с капацитет от 4500 мАч, а бързото зареждане е 45W.

Базовият модел в серията Galaxy S22 впечатлява с 6,1-инчов екран, работещ във FHD+ резолюция и с опресняване от 120Hz. Основният сензор на камерата е 50 мегапиксела. Тук батерията е 3700 mAh, като зареждането е 25W с кабел и отново 15W по безжична технология.

Смартфоните от новата премиум серия на Samsung се предлагат с мобилните планове на Теленор на цени от 54.99 лв. месечно на лизинг за Galaxy S22 и 69.99 лв. на месец за Galaxy S22+ с тарифен план „Тотал Макс 59.99“. Премиум моделът Galaxy S22 Ultra с 256 GB вградена памет може да бъде закупен за само 87.99 лв. на месец на лизинг със същия план. Тарифните планове „Тотал макс“ осигуряват максимално дигитално изживяване и достъп до ненадминатата мрежа на Теленор, сертифицирана с четири поредни отличия за качество Best in Test от независимата организация umlaut. Те предлагат неограничено количество включени мегабайти, неограничени минути към всички национални мрежи и в роуминг в зона ЕС, както и достъп до множество допълнителни услуги – HBO GO, образователната платформа iZZI, „Капитал“, музикалната стрийминг услуга Deezer и др.

Повече детайли за устройствата и тарифните планове могат да бъдат открити на сайта на оператора.