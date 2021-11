Телевизорът като произведение на изкуството

Десетилетия наред телевизорите бяха големи квадратни кутии, около които семействата подреждаха всекидневната си. Сега обаче е 21-ви век и всички търсят техника, която да се вписва в техния начин на живот. Samsung бе сред производителите, които навреме осъзнаха това. Плод на това потребителско търсене очевидно е чудесната серия от “лайфстайл телевизори” на компанията, която сегментира това някога скучно и еднообразно устройство (телевизорът) в няколко аспекта, предназначени за различни вкусове и нужди. Сред тях са The Terrace, The Serif, The Sero, както и прожекционния апарат The Premiere - впечатляваща колекция от дизайн и функционалност. В списъка от лайфстайл телевизори на Samsung неизменна част е и “телевизорът-картина” The Frame. През 2021 г. той беше представен на българския пазар в нов усъвършенстван дизайн, с по-богато меню от функции, наградена QLED технология и повече място за съхранение.

The Frame 2021 доразвива простата, но мощна концепция за телевизор, който е полезен дори когато е изключен. Иначе казано, когато е включен, той се държи като актуален QLED 4K HDR Smart TV телевизор, който се предлага в четири размера – 50, 55, 65 и 75 инча. Когато е изключен обаче, The Frame 2021 изпълнява ролята на рамкирана картина. С компактните си размери и конструкция (дебелина от едва 24,9 мм) и с възможността за лесно и бързи персонализиране, The Frame 2021 може да бъде творчески интегриран във всеки дом. Персонализирането на The Frame става чрез смяната на рамките за неговия екран. Те са магнитни и слагането и свалянето им става изключително лесно. А изборът от рамки е наистина голям – те са в различни цветове и материали, за да отговорят на всички предпочитания. Тази гъвкавост на The Frame 2021 се допълва от възможността за три различни вида монтиране според предпочитанията и пространството - стенен монтаж (като рамкирана картина), статив-триножник и елегантна стойка. The Frame 2021 се предлага и с новия аксесоар My Shelf, който позволява изграждането на персонализирана стена в допълнение на екрана. My Shelf може да се комбинира с The Frame с размери 55, 65 и 75 инча и е достъпен в бежово, бяло, кафяво и черно. Притежателите на The Frame имат достъп до приложението Art Store, което предлага богата колекция от съвременни и класически произведения на изобразителното изкуство от световноизвестни галерии и музеи. Изкуственият интелект трупа опит, докато разглеждате картините, и в резултат ви предлага и препоръчва картини, които отговарят на вашето търсене. Така, освен че можете да се насладите на любимите си шедьоври, ще откриете и непознати за вас, които да окачите на стената у дома. Друга възможност е на екрана да се показват избрани снимки от личния фото архив. Изображенията може да бъдат съхранявани на вградената памет от 6 GB, достатъчна за над 1000 снимки в UHD качество. Така The Frame 2021 не само се вписва в личния стил на притежателя си и предефинира понятието за фотоалбум, но и отваря нов, интересен начин да пуснем изкуството в личното си пространство. Двойната функция на този телевизор-картина е деликатно управлявана чрез две умело използвани технологични хитринки. Функцията Art Mode автоматично регулира яркостта на екрана спрямо светлината в помещението. Това осигурява едновременно енергийна ефективност и максимално добра видимост на изображението. В същото време вграденият сензор за движение неусетно изключва режима “картина”, когато няма никой в стаята. Така е сигурно, че рядко ще виждате тъмен екран, като в същото време The Frame 2021 няма да хаби ценна енергия, за да показва разкошна импресионистична творба пред празна стая. „Двойственият живот“ на The Frame 2021 е възможен заради усъвършенстваните технологии, вложени в него. На първо място сред тях е QLED (quantum dot LED - светодиоден дисплей с квантови точки) технологията, която осигурява изключителен контраст, 100% яркост и чисти цветове, в комбинация с добра енергийна ефективност на дисплея. Освен всичко друго The Frame е пълнофункционален Smart телевизор, работещ с операционната система Tizen. Това означава, че разполагате с всички мислими функции, които превръщат телевизора в умен домашен център за работа и забавления, включително за видеоигри и стрийминг на звук и видео. Изключително лесно е например телевизорът да бъде използван като монитор за компютър, смартфон или друго устройство или като видеоконферентна система за домашен офис.