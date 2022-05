Трябва да видите този телевизор

Някои от универсалните закони за развитието на технологиите са формулирани от великия визионер и фантаст Артър Кларк (1917-2008). Един от тях гласи: "Всяка достатъчно напреднала технология e неразличима от магия". Разбира се, известният писател не твърди, че учените и инженерите са учили в "Хогуортс" или друго авторитетно магическо училище. Става дума за това, че в ранните етапи от своето развитие една технология неизбежно ни ангажира с начина, по който работи. В смисъл, че трябва да знаем как функционира, поне на базово ниво, и дори се налага да ѝ помагаме, за да си върши работата. Като всекидневен пример си представете ръчната скоростна кутия (над 130-годишна технология), която функционира само ако правим определени неща, в точната последователност и по правилния начин. С времето, обаче, и с труда на голям брой много умни хора, технологията се превръща в "магия" - скрива своята сложност и "просто работи", правейки нещо, което преди това е било невъзможно. Тук си представете съвременна автоматична скоростна кутия, за чието съществуване просто забравяме, докато караме колата само с два педала. Ето за тази магия става дума.Сега си представете друга магия, която за краткост ще наречем "Вълшебната рамка". Поръчвате си я в магазина, с желания от вас размер и с дизайн, който пасва на интериора в дома ви. След това я поставяте на предвиденото място, и точно тук започва най-интересната част. Можете да изберете какво да показва рамката сред хиляди художествени произведения, включително на големите майстори. Рамката може да показва една избрана от вас картина през цялото време, или пък да сменя произведенията, отново по ваш избор. Представете си - това е много повече от един красив рамкиран пейзаж или портрет на стената - това е своеобразен портал между вашия хол към най-доброто от визуалната култура на човечеството. Вълшебната рамка може да показва и ваши собствени изображения - да речем най-добрите снимки от лятната ви ваканция. И, о - да не забравяме, че в допълнение на всичко това, можете да използвате магическата рамка за всичко, което бихте искали от един съвременен телевизор.В нашия свят съществува такава магия, като написаното дотук е нейно точно описание. "Вълшебната рамка" се нарича The Frame , дело е на Samsung и най-новото ѝ поколение (The Frame 2022) вече се продава в България с избор на размери (43, 50, 55, 65, 75 и 85 инча) и сменяеми рамки. Става дума за QLED 4K Smart телевизор с 3D Dolby Atmos звук, който включва "най-доброто от най-новото" в телевизионните технологии. Преди всичко, QLED (quantum dot LED - светодиоден дисплей с квантови точки) технологията на дисплея осигурява изключителен контраст, яркост и чисти цветове, в комбинация с добра енергийна ефективност. С новата технология Matte Display потребителите се наслаждават пълноценно на съдържание без отблясъци и отражения. Като дизайн The Frame е изчистен, компактен и готов да се впише във всеки интериор. Той има двойствен живот. Единият е на нормален съвременен телевизор от 2022 г., на който се гледат филми, сериали, спорт и кулинарни предавания. Другият живот започва в момента, в който бъде изключен. Тогава The Frame преминава в Art Mode, за да се превърне във вашата лична художествена галерия. Притежателите на The Frame имат достъп до платената услуга Art Store, която предлага колекция от над 1600 съвременни и класически произведения, подбрани от колекциите на световноизвестни галерии и музеи. Това е изцяло нов начин за досег до изобразителното изкуство, с потенциал да се превърне в глобална платформа за разпространение. Новите потребители на модела получават и два месеца пробен период в Art Store.Комбинацията от цялостен дизайн, рамки, QLED качество на изображението и матов дисплей без отблясъци, води до това, че The Frame визуално е трудно различим от обикновена картина на стената. Усещането за реализъм е пълно - всеки щрих, нюанс и мазване с четка на художника се виждат на дисплея точно като на истинска картина. Разликата може да бъде уловена само от много малко разстояние и с отлично зрение. Всеки може да се убеди в това сливане между технология и изкуство, като посети галерия „Митков“ на ул. „Съборна“ 7 в София. Картините в галерията са представени едновременно в естествения си вид, както и на шест „вълшебни платна“ модел The Frame 2022 с размери от 43 до 75 инча. С тази изложба Samsung България отбеляза началото на „Out of The Frame“ - дългосрочно партньорство между компанията и художника Павел Митков. Скоро негови картини ще станат част от Art Store, като той ще бъде първият български творец със свои произведения в тази перспективна глобална платформа. През следващите седмици Павел Митков и Samsung България ще представят още инициативи в рамките на партньорството.