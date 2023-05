81-годишната Марта Стюарт се появи на корицата на Sports Illustrated (СНИМКИ+ВИДЕО)

"Това беше молба, каквато не съм получавала преди. Да бъда на корица на моята възраст е предизвикателство, но мисля, че се справих с него. Обикновено се мотивирам от парите, но този път се мотивирах от шанса да покажа на хората, че жена на моите години може да изглежда добре и да се чувства добре", казва Стюарт в интервю за списанието.

EXCLUSIVE: @MarthaStewart is one of the Sports Illustrated @SInow’s 2023 swimsuit cover models! pic.twitter.com/sXP05DsmJA