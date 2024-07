Актрисата Марго Роби е бременна? (СНИМКИ)

Австралийската актриса и продуцент Марго Роби е бременна с първото си дете от съпруга ѝ, британския продуцент Том Акърли, твърди "People". От изданието уточняват, че нито Роби, нито Акърли са потвърдили официално бременността, но се позовават на снимки.

Още: Съпругът на Марго Роби с интересно разкритие за връзката им

Съобщението излезе наяве малко след като двамата бяха забелязани да се наслаждават на романтична ваканция на езерото Комо, а Роби беше заснета със специфични дрехи, което накара мнозина да обмислят възможността тя да е бременна, пише "Daily Mail".

Margot Robbie is pregnant with her first child with husband Tom Ackerley.



Speculation about Robbie's pregnancy began to circulate on social media when she was spotted on vacation with Ackerley, wearing a crop top that showed off her growing baby bump.



Source: Times of India pic.twitter.com/1FUkZWvRIY