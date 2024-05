Алек Болдуин призна, че е изшмъркал кокаин колкото от "Земята до Сатурн и обратно"

По време на участието си в подкаста "Our Way with Paul Anka and Skip Bronson" Болдуин разкри, че в продължение на 2 години е шмъркал ежедневно кокаин, а количеството било достатъчно да стигне от Земята до Сатурн, да направи една обиколка около и да се върне обратно. Според Болдуин пристрастяването му можело спокойно да се сравни с пристрастяването на много хора към кафето.

Кокаиновата история на Алек Болдуин

Снимка: Getty Images

Болдуин е трезвен от 39 години, но преди това води изключително динамичен живот, включващ много алкохол и очевидно адски много дрога. Ето какво казва по време на въпросното участие: "Не говоря много за това. Споменавам го само когато има нужда и смисъл. От 39 години съм трезвен - от 23 февруари 1985 г.". Актьорът разказва, че "връзката" му с кокаина започнала след преместването му от Ню Йорк в Лос Анджелис през 1983 г., а скоро лошият навик тотално превзема живота му.

След като в продължение на две години той постоянно взема кокаин, в крайна сметка спира наркотиците, но на тяхно място идва алкохолът. "Понеже спрях дрогата, пиенето ми се увеличи, което е очаквано да се случи.", признава Болдуин.

Запитан какво прави сега, когато е абсолютно трезвен, Болдуин казва, че се опитва да медитира. "Но да медитираш в къща със седем деца е като да играеш пинг-понг върху летящ самолет. Много е трудно.", споделя актьорът.

