Александра Лашкова в образа на Мадона с първа победа в "Като две капки вода"

Александра Лашкова триумфира тази вечер в "Като две капки вода" с имитацията си на Мадона. Днешното предаване премина в типичните шеги и закачки от култовата двойка водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро, но и с предупреждението, че те все още носят гривни, които им пускат ток, ако Любо Киров натисне червеното копче (но не както Тръмп натисна червеното копче в Овалния кабинет).

Кой как се справи с имитациите си

Вечерта откри талантливият Вениамин, на когото бе отредена тежката задача да имитира Лили Иванова и песента ѝ "Ветрове". Той се постара да направи максимално добър образ, въпреки че имитацията е много трудна и мнозина са се проваляли в този образ.

Иван Христов, снимка: Като две капки вода/Facebook

След него излезе Иван Христов като част от емблематичната поп банда Dschinghis Khan с едноименния им хит. Продуцентът се развихри и превзе сцената с много танци и тотален непукизъм. Всъщност, изпълнението му беше доста симпатично, като се има предвид, че той не се спря от началото до края нито за миг.

Трета в "Като две капки вода" тази вечер бе Роксана в образа на Анастейша и култовата ѝ песен "I'm Outta Love". Уви, Роксана още в началото избърза с един такт и така реално провали изпълнението на цялата песен. Фолкпевицата призна, че няма идея коя е тази изпълнителка още в миналия епизод на предаването, а Фънки каза, че е изпяла цялата песен фалшиво.

Последва имитацията на Дивна, която влезе в щурия образ на Бьорк и нейното парче "It's Oh So Quiet". Визуално двете певици доста си приличат и на моменти изпълнението ѝ беше наистина едно към едно.

Димитър и Христо като Дуа Липа, снимка: Като две капки вода/Facebook

Последва имитацията на дуета Димитър и Христо, които влязоха в един и същи образ - този на Дуа Липа, за песента ѝ "Physical". Изпълнението им беше по-скоро скучно и не бе на нивото на предишните им силни имитации.

Александра Лашкова трябваше да имитира Мадона и култовото ѝ парче "Vogue". Уви, не се получи толкова мощно, колкото може би всички очакваха, макар че актрисата получи доста хвалебствени коментари от журито.

Последва превъплъщението на Николаос Цитиридис, който трябваше да влезе в образа на младия Том Джоунс с песента му "It's Not Unusual". Додо се справи повече от добре и успя да докара мъжкарското излъчване на Джоунс, без да прекалява и да превърне образа в комичен.

Звездомир Керемидчиев в образа на Дивна, източник: Като две капки вода/Facebook

Предпоследен тази вечер бе Звездомир Керемидчиев, който беше в образа на Дивна. Късметът му отреди динамичния хит "И ти не можеш да ме спреш", който се оказа невъзможен за имитация. Не само визуално, но и музикално Звезди не успя да се справи с образа, но поне доказа, че не се притеснява да се изправя пред подобни предизвикателства.

Михаела Филева като Ивана, източник: Като две капки вода/Facebook

Последната имитация беше на Михаела Филева, която трябваше да влезе в образа на Ивана и песента "Нещо нетипично". Изненадващо Михаела се справи много добре, въпреки че попфолк жанрът е тотално различен от този, в който се изявява Филева.