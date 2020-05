Андреа съсипа Кобрата, разкри за негови изневери

View this post on Instagram

След 13-годишна връзка, може би е ,,нормално”, да изневериш на човека до себе си, да го предадеш, да не устоиш на животинските си нагони...Това вероятно е разликата ценностната система и морал между хората! Лично за себе си бих споделила, че никога не бих го направила, бих прекратила директно и категорично отношенията си с мъжа до мен! Явно поведението ми и принципите ми са ,,по-мъжки” от доста ,,смели” мъже! В моят случай, за съжаление аз се подведох, че познавам добре половниката си, но се оказа, че само аз в малка България, не съм знаела, че ,,бъдещият ми съпруг” си има сериозни гаджета :) Знам, че адски много жени са минали през това, което тепърва ще преминавам аз, със сигурност не се оплаквам! Аз също съм щастлива, млада, свободна жена! Виждам позитивите и уроците от ситуацията ми, извличам нейните ползи! Единственото нещо, което за мен ще остане невероятно е как човека до който си бил 13 години, подкрепял си го в неговото начало, докато ти самият си бил на върха, той стига до своя пиков момент в кариерата си и злепоставя името ми пред близки, познати и непознати хора! Да оправдаваш себе си, защо си във връзка с жената до теб с лъжи от рода на ,,Тя е болна”, "Тя ще се самоубие”, ,,Тя е съсипана”, ,,Тя е луда”, "Тя е на тежки лекарства”.....а всъщност да молиш жената до себе си ,,Моля те роди ми дете”, ,,Бъди моя съпруга,стига с тази кариера “.....Не бих казала, че съм глупаво момиче, явно вярвах в добротата или поне, че все още има качествени и лоялни хора, но се оказа че добре са се подготвили с годините за политическа кариера с лавиране, манипулиране, обещания и лъжи! Успех