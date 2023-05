Аплодираха 7 минути Джони Деп в Кан, а той се разплака (ВИДЕО)

Филмът разказва за Жана дьо Бари - обикновена жена, която използва своята интелигентност и обаяние, за да се изкачи по социалната стълбица. Постепенно тя става фаворитката на крал Луи XV (Джони Деп), управлявал Франция от 1715 до 1774 г.

Режисьор на филма е Майвен - бивша съпруга на Люк Бесон, която изпълнява главната роля. Освен нея и Деп във филма играят още Мелвил Пупо, Пиер Ришар и др. След края на прожекцията на "Жана дьо Бари" в Кан публиката стана на крака и аплодира Джони Деп и екипа на филма в продължение на цели 7 минути.

Видео, публикувано от Variety, показва недвусмислено, че уважението, което Деп получава, сериозно го разчувства.

Johnny Depp is teary-eyed as "Jeanne du Barry" receives a seven-minute standing ovation following its premiere at #Cannes2023. https://t.co/vCSwNkhYVL pic.twitter.com/NAigHMBwny