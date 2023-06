Джеймс Камерън: Приликата между катастрофата на "Титаник" и тази на батискафа "Титан" е поразителна

В интервю за за телевизия ABC режисьорът каза още, че е поразен от приликите между катастрофите на "Титаник" и трагедията с батискафа "Титан", чиито останки бяха открити в Атлантическия океан.

Камерън припомни, че плавателният съд е бил източник на доста тревоги сред подводните изследвания. Режисьорът отбеляза, че много експерти в тази област са писали писма до OceanGate Expeditions - компанията, разработила "Титан", в които са посочили, че батискафът изисква сертифициране, тъй като има "твърде експериментален характер", за да извършва гмуркания с хора на борда.

"Поради тази причина съм поразен от приликата с катастрофата на "Титаник", където капитанът многократно е предупреждаван за наличието на лед директно на пътя на кораба, но въпреки това продължава напред с пълна скорост в безлунна нощ. В резултат на това много хора загиват", каза Камерън. "Поразително е, дори сюрреалистично, че сега се сблъскваме с подобна трагедия, която се случи точно на същото място, след като предупрежденията не бяха взети под внимание", допълва режисьорът.

Рискът от имплозия на подводница винаги е "първостепенна" грижа при нейното изграждане, казва още Камерън, който през 2012 г. става първият човек, гмурнал се самостоятелно в океанските дълбини с подводен апарат, за чието проектиране е допринесъл.

"Това е кошмарът, с който всички ние живеем, откакто сме навлезли в тази сфера", допълва режисьорът, посочвайки безупречната сигурност, постигната от повечето участници в подводни изследвания.

"There is no other vehicle like Titan anywhere in the world. It is a one-off"@joshuagates says when he went for a dive in the missing Titan submersible some systems on board "performed very well, some of them didn't perform well at all".https://t.co/nNujHgrr76



📺 Sky 501 pic.twitter.com/kmE3AfTTHp