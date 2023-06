Всички на борда на подводницата "Титан" са загинали (ВИДЕО)

"Ние смятаме, че нашият генерален директор Стоктън Ръш, Шахзада Давуд, синът му Сулейман Давуд, Хемиш Хардинг и Пол Хенри, за съжаление са загинали. Тези хора бяха истински изследователи, които споделяха особен приключенски дух и дълбока страст към изследването и защитата на Световния океан. Сърцата ни са с тези пет души и всеки член на техните семейства в този трагичен момент.", гласи официалното съобщение на компанията.

🚨 Breaking News

All five people onboard on #Submersible are all very sadly died, #OceanGate confirms. This video shows how the accident happened with the submarine. 💔#Titanic #Titan pic.twitter.com/W82X9OawuD