Първа версия за гибелта на екипажа на подводницата "Титан" (ВИДЕО)

Екипажът на "Титан" е загинал заради имплозия на подводния съд. Заради налягането батискафът и хората в него са били смачкани, като консервна кутия, на 487 м от мястото на потъването на Титаник, обясни представител на бреговата охрана на САЩ.

Обломките на подводницата имат следи, характерни за "катастрофален взрив, насочен навътре" в подводницата, заявиха от бреговата охрана на САЩ. Открити са общо пет отломки.

По-рано бреговата охрана на САЩ потвърди смъртта на екипажа на подводницата.

На 22 юни от компанията-оператор обявиха, че всички на борда са загинали.

🚨 Breaking News

All five people onboard on #Submersible are all very sadly died, #OceanGate confirms. This video shows how the accident happened with the submarine. 💔#Titanic #Titan pic.twitter.com/W82X9OawuD