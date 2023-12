Джулия Робъртс с тежки думи за смъртта на Матю Пери

В интервю за "Entertainment Tonight" Джулия Робъртс коментира изненадващата смърт на Пери. За преживяването на снимачната площадка на "Приятели", където сподели няколко сцени с Матю Пери, звездата каза, че изпитва "само добри чувства". "Всички бяха толкова гостоприемни към мен, а аз бях просто епизодичен герой. Бяха наистина забавни времена".

Снимка: Getty Images

"Внезапната смърт на някой толкова млад е сърцераздирателна. Мисля, че ни помага да оценим това, което имаме и да продължим по положителен начин, доколкото можем", коментира Джулия смъртта на Пери.

Julia Roberts breaks silence on recent passing of ex-boyfriend and ‘Friends’ star, Matthew Perry:



“The sudden passing of anybody so young is heartbreaking. I think that, you know, it just helps all of us just appreciate what we have and to keep going in a positive way as best… pic.twitter.com/t3Lri1TKIX