Документална поредица за Роби Уилямс тръгва в Netflix до броени дни (ВИДЕО)

В документалната продукция ще видим непоказвани досега кадри, които ще хвърлят нова светлина върху живота и трудностите на певеца. Интересът към филма за Роби Уилямс със сигурност ще е голям, ако се повтори тенденцията като с продукцията за живота на Дейвид Бекъм.

Уилямс за филма

Ето какво казва самият Роби Уилямс по повод излизането на минисериала: "Чувствам се много щастлив, че имам работата, която върша, и от това, което преживявам благодарение на късмета, който ми беше даден. И да – славата е психично заболяване сама по себе си. Но подобно на това, с което си изкарвам прехраната, как хората се отнасят с мен, усещането е невероятно. Славата е страничен продукт на моята работа, но никога не можете да свикнете или да живеете добре с нея. Но всичко останало е чудесно."

Кариерата на Роби Уилямс

Снимка: Getty Images

Кариерата на Роби започва през 1990 г с поп групата Take That, а последният му студиен албум е "The Christmas Present" от 2019 г. През 1997 издава дебютния си солов албум "Life Thru A Lens". Шест от албумите му са сред 100-те най-продавани записи в Обединеното кралство.

