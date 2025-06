В Германия паркинг с камиони на Бундесвера беше изгорен близо до военен обект в Ерфурт. Най-малко шест превозни средства са изгорели до основи, съобщи немското издание HNA. Криминалната полиция разследва пожара, при който са били унищожени няколко военни камиона, паркирани близо до работилница в града. Подобен инцидент имаше преди две седмици в Золтау в окръг Хайдекрайс, където също бе унищожен военен транспорт. Засега обаче служителите на реда нямат доказателства за връзка между двата случая.

Медиите пишат, че след пожара в Золтау се е появило писмо, с което се поема отговорност за палежа. "В Германия се готви по-нататъшна ескалация на глобалната война, така че трябва да саботираме центровете на подстрекателите на войната", се казва в него.

Руските Telegram канали пишат, че камионите в Ерфурт принадлежали на украинските въоръжени сили и са били в Германия за ремонт. Само че на снимките и видеото от мястото добре се вижда, че те са с маркировки на Бундесвера и с германски регистрационни номера. Руските канали смятат, че пожарът е предизвикан от руски емигранти в Германия и явно не могат да бъдат разубедени, че не става въпрос за украинска военна техника.

"Нашите хора (руските емигранти - бел.ред.) решиха, че всичко това е ненужно и украинските въоръжени сили нямат нужда от такава техника и просто я изгориха, това беше", пише руският канал "Повёрнутые на войне".

Щетите се оценяват на 2,5 милиона евро. Камионите вероятно са принадлежали на командването за стратегическа логистика на Бундесвера, базирано в Ерфурт.

