Доза забавление от TikTok: Кой измисли вайръл песента "Good morning pineapple" (ВИДЕА)

Ако обичате да разглеждата забавни видеа в различни социални мрежи, няма как да не сте попадали на "Good morning pineapple". Този звук стана вайръл за платформата TikTok, където различни потребители го използват за създаване на свои видеа и така все повече популяризират нашумелия тренд. Много скоро след "култовия ананас" тръгна още една мелодия, която ако я чуете със сигурност дълго ще си тананикате: "Why so sad sugar muffin? Juicy, juicy mango, you're looking very nice". Но кой е човекът зад запомнящия се глас?

Аман - това е младежът, който измисля така запомнящите се песни в TikTok. За себе си той казва, че е обикновен човек, който не пее всеки ден, а просто "случайно избухва" понякога. Роден е в Обединеното кралство, където и израства. Той има собствен бизнес и е създател на съдържание. За него социалните мрежи са начин да бъде себе си и място, където да развеселява хората.

Още: Актуални и популярни: Певицата Венета Цонева и социалните мрежи като начин да изразиш себе си

Историята на Good morning pineapple

Култовата му фраза "good morning pineapple" се появи преди около две години, като първоначалната идея тръгва като гласово съобщение до случаен човек и нотификация. Когато избухва в мрежата, този звук сякаш обединява много хора от различни краища на света и така става вайръл тренд в онлайн платформата.

Аман разкрива, че обича да прекарва време със себе си и не е голям фен на излизането навън. Признава, че се чувства добре, когато е сам. "Аз съм много креативен човек. Обичам да съм сам, защото това е моето щастливо място", споделя той за Brut India.

Той обяснява, че има страхотно семейство - родителите му никога не са го притискали, а са му дали свобода да се занимава с това, което харесва.