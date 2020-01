Ето го гаджето на Гери-Никол (СНИМКА)

От известно време се носят слухове, че Гери-Никол има нов мъж в живота си. Днес певицата потвърди, че е влюбена, като сподели обща снимка с приятеля си.

Както става ясно от кадъра в Instagram,"Happy Chinese New Year LoveHappiness to everybody", написа щастливата изпълнителка в социалната мрежа. Снимката е от почивката им в Тайланд, където двамата се радват един на друг и на екзотичната природа.