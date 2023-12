Гледайте финалните изпълнения на победителката в "Гласът на България" Надежда Ковачева (ВИДЕО)

"Desert Rose" бe специалната песен на Надежда, която има голямо сантиментално значение за нея, а тази на Димитрина беше "My Immortal".

Третото място взе Елена Попова от отбора на Миро, а четвърти се класира Никола Янакиев от отбора на Дара.

Финалните изпълнения

Следват финалните изпълнения на Надежда Ковачева:

"Listen" в дует с Маги Джанаварова

"Desert Rose"

"All By Myself"

