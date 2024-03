Хванаха Джони Деп в измама с Photoshop: Изтри култова актриса (СНИМКА)

Двамата с Деп са близки приятели и звездата от "Карибски пирати" решава, че трябва да поздрави носителя на "Оскар" и го прави чрез тяхна обща снимка от времената, когато са били доста по-млади от сега. В интернет обаче измамите бързо се разбират и Джони Деп бе уличен, че е прибегнал до сериозен Photoshop за въпросната снимка и дори не се е постарал да "заличи следите".

Johnny Depp DELETES edited image of himself with Robert Downey Jr. after Oscars as fans roast him for the snafu: 'Damn Kate Middleton should've hired him to do the Photoshop!' https://t.co/CoJ6il0zaQ pic.twitter.com/c0vzNHcBJA