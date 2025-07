Истината след раздялата: Орландо Блум сподели непоказвани СНИМКИ с Кейти Пери

Орландо Блум сподели рядка снимка с бившата си годеница Кейти Пери, след като двамата потвърдиха раздялата си. На 3 юли представители на Пери и Блум обявиха официално, че двамата се разделят, но подчертаха, че „ще продължат да бъдат виждани заедно като семейство“. Изглежда, че спазват обещанието си – бившата двойка и четиригодишната им дъщеря Дейзи се снимаха заедно на яхта в Италия.

В сряда звездата от „Карибски пирати“ публикува невиждана досега семейна снимка от пътуването им в Европа, на която присъства и поп изпълнителката. Сред серията от кадри в поста на Орландо Блум в Instagram има снимка с дъщеричката му Дейзи, седнала на раменете му. Момиченцето е отпуснало глава върху майка си Кейти Пери, която се усмихва, позирайки до тях. Както много известни личности правят като родители, Пери и Блум са скрили лицето на детето си със стикер.

Orlando Bloom includes photo with Katy Perry in his latest photo dump. pic.twitter.com/QYWBUtYhAt