Хю Грант е най-умореният тенис фен, заспа по време на мач на Уимбълдън (ВИДЕО)

Вълнуващият тенис мач не можеше да се сравни с това колко сънен изглеждаше Хю Грант в сряда на Уимбълдън. Актьорът беше заснет от камера да изглежда задрямал, докато седеше в кралската ложа в All England Lawn Tennis and Croquet Club в Англия по време на четвъртфиналния мач между Новак Джокович и Флавио Кобули. В клипа се вижда как Грант седи до съпругата си Анна Елизабет Еберщайн, носейки слънчеви очила, когато главата му сякаш клюмва на дясната страна, а ръцете му са събрани в скута му.

Клипът стана популярен в социалните мрежи, като много потребители забелязаха, че Грант изглежда е заспал по време на играта. На друго изображение, заснето и публикувано отново в X, се вижда как Грант се е наклонил на дясната си страна на мястото си, което се е намирало на реда зад кралица Камила и сестра ѝ Анабел Елиът.

I get it, Hugh Grant, I can barely stay awake for more than 2 hours, also. pic.twitter.com/NGSGqrV2Bs