Истината за крал Чарлз III и Камила: Говори кралският фотограф Артър Едуардс

Артър Едуардс работи като кралски фотограф за The Sun от над 45 години. Той е бил с кралското семейство на 200 посещения в над 120 държави, отразил е няколко кралски сватби, пет погребения и седем раждания. 82-годишният Едуардс говори ексклузивно пред People за своята книга - "Behind the Crown: My Life Photographing the Royal Family" ("Зад короната: Животът ми, снимайки кралското семейство"). В интервюто фотографът разкрива много неща, които хората не знаят за Чарлз и Камила.

Описвайки смъртта на кралица Елизабет II като "край на една ера", Едуардс казва, че се чувства изключително щастлив, че е започнал работа именно по нейно време. През 2003 г. фотографът получи отличието "Член на Британската империя" за работата си, но още от 1977 г. е неотлъчно до Чарлз.

Артър Едуардс, сн. Getty Images

"Наблюдавах този принц, който беше визионер. Той говореше за архитектура и органична храна и мислеше как да спасим океаните от пластмасата. Осъзнах, че прави всичко по силите си, за да постигне голяма промяна. Както той казва: "Не за мен, но за децата и внуците ми". Знаех, че да работя с този човек е прекрасно и затова исках да опиша всичко.", споделя Едуардс.

Според фотографа именно тази целеустременост на крал Чарлз III, чрез която работи за промяна в света, е една от чертите на краля, които хората не познават.

"70 години той очакваше да стане крал, но нямаше намерение просто да седне и да чака, да играе табла и да пие шампанско. Той искаше да бъде различен и го постигна. Ако например голяма верига супермаркети планира да отвори магазин в някое градче и всички местни магазинчета са застрашени от фалират, той ще се бори за това градче.

Крал Чарлз III и Артър Едуардс в Нова Зеландия през 2015 г., сн. Getty Images

Чарлз е просто един искрено добър човек и сега е идеалният момент да стане крал. Мисля, че хората вече го подкрепят. Наскоро бяхме в Болтън - градче в северната част на Англия, и имаше адски много хора. Бяха дошли да го видят. Докато беше принц на Уелс, никога не се е радвал на подобен интерес. И изведнъж - на 74 години, той се превърна в мегазвезда, като някаква рок знаменитост - и всеки иска да дойде и да го види. Малко е странно, че вече пеем "Бог да пази Краля", а не "Бог да пази Кралицата". Но, да, нещата се променят.", продължава увлекателния си разказ кралският фотограф.

В книгата си Артър Едуардс пише още, че Чарлз всеки ден започва деня си с мисълта да бъде колкото се може по-полезен за хората. "Тази монархия върви напред още от Уилям Завоевателя - над 1000 години, и е трудна работа да се поддържа. Монархията е все още тук благодарение на хората. Засега те подкрепят Чарлз - искат той да успее и смятам, че ще го постигне. До него са синът му Уилям и неговата прекрасна съпруга Кейт. Те ще го наследят, заедно с чудесните им деца Джордж, Шарлот и Луи. Кралското семейство е в отлична форма."

ОЩЕ: Тайният знак, с който Камила контролира крал Чарлз III

Разказът на Артър Едуардс продължава: "Една от основните роли, които Чарлз е приел е да подготви Уилям да стане добър крал. А сега работата на Уилям е да подготви Джордж да бъде още по-добър крал, защото в момента момчето се наслаждава на детството си - ходи на училище и играе с децата. Един ден обаче ще трябва да седне на трона. А това е ужасно трудна работа. Изведнъж се оказваш наблюдаван от всички, всеки следи какво правиш, всеки слуша какво казваш и анализира всяка твоя дума."

Разказът на фотографа, разбира се, отделя място и на покойната принцеса Даяна и жената след нея - Камила. Едуардс казва, че е бил винаги до Чарлз в тежките години след смъртта на Даяна през 1997 г. "Често аз бях единственият в самолета с него. Така беше в Нигерия и в Саудитска Арабия." Когато Камила става по-видима част в живота на Чарлз, Едуардс признава, че тя веднага е внесла голяма доза свежест в живота на всички.

С Камила Паркър в Австралия през 2015 г., сн. Getty Images

"Първото ни пътуване с Камила бе в САЩ. Спомням си, че влязохме в един магазин и някой ѝ подаде праскова. Тя веднага започна да я яде - нещо, което никой представител на кралското семейство не би направил. Помня, че тогава казах, че Даяна никога не би постъпила така. Но Камила беше различна и донесе съвсем нов смисъл в живота на Чарлз. Той вече е много по-щастлив човек. Завършен."

На 9 април се навършват 18 години от сватбата на Камила и Чарлз. Според кралския фотограф кралицата консорт успява да извади най-доброто от крал Чарлз III наяве. "Тя има страхотно чувство за хумор и покани пролетта в живота на Чарлз.", добавя още Едуардс. "Мисля, че най-силното качество на Камила е, че винаги успява да разсмее Чарлз. Винаги е до него, за да го подкрепя."

Точно месец остава до коронацията на Чарлз, а фотографът ще бъде на работния си пост: "Ще бъде велик ден, а на следващия ни чака големият концерт и уличните партита. Тук знаем как да се забавляваме качествено. Надявам се времето да бъде подходящо, но едно е сигурно - ще има адски много хора. Вече нямам търпение!", завършва интервюто си Артър Едуардс.

На аудиенция с папа Франциск във Ватикана през 2017 г., сн. Getty Images