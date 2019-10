Johnnie Walker с две нови колекционерски уискита, вдъхновени от "Игра на тронове"

Johnnie Walker A Song of Ice и A Song of Fire официално влизат на българския пазар.

Световноизвестен графити артист със софийска творба През изминалата седмица, по покана на Johnnie Walker, световно признатият графити артист Тристан Итън превърна фасадата на една от сгра... Прочети повече

Новите уискита са вдъхновени от воюващите домове Старк, изобразен със страховитото вълчище, и Таргариен, чийто символ е огнедишащият дракон. Johnnie Walker призовава феновете на Игра на тронове да изберат своята страна – Старк или Таргариен, вълчище или дракон. Независимо дали сте фенове с огън в кръвта или пък предпочитате смразяващия север, Johnnie Walker има уиски за вас.Когато бутилките са поставени една до друга (ледената вляво, а огнената вдясно), крачещият човек на Johnnie Walker, изобразен на бутилката на А Song of Fire застава лице в лице с този от бутилката на А Song of Ice, а зад тях се виждат зъбите на вълчището и огненият дъх на дракона. Когато бутилките разменят местата си, новата обща визия представя контраста между домовете Таргариен и Старк, показвайки образите на техните домове, които сякаш излизат един от друг. Johnnie Walker А Song of Ice е бленд, вдъхновен от непримиримия див север и леда, оформил планините и заледил реките му. Подобно на географското разположение на Зимен Хребет, А Song of Ice носи магията на севера, комбинирайки в себе си уискита от Клайнлиш – една от най-северните и емблематични дестилерии на Шотландия. Деликатният вкус на уискито, с нотки на ванилия и тропически плодове, наподобяващи тези от овошките в Дорн, носи уюта на огнището, приветстващо премръзналите длани, повдигайки духа като малък изгрев насред Дългата нощ.Преливащите се сив и син цвят в дизайна на бутилката напомнят за смразяващия север от сериала, известен със суровите си зими и ледовити пейзажи. Johnnie Walker А Song of Ice е уиски, което определено оживява с кубчета лед, а финалът му е хладен и мек. Алкохолното съдържание е 40.2% Johnnie Walker А Song of Fire, от друга страна, притежава деликатния, опушен вкус на малцовете от дестилерията Кул Ила. Горд представител на дома Таргариен, А Song of Fire има плътен опушен вкус с нотки на червени плодове и подправки като онези, с които се славят пазарите в Мирийн. Дизайнът на бутилката изобразява и огнена гледка с тъмночервени цветове, вдъхновени от драконите на дома Таргариен. Консумирано чисто, уискито очарова с топъл, мек финал. Алкохолно съдържание – 40.8%.Двете колекционерски уискита са продължение на колаборацията между Johnnie Walker и култовия сериал Игра на тронове на HBO и допълнение към лимитираната серия White Walker by Johnnie Walker, която бе пусната на пазара през 2018 г. Johnnie Walker А Song of Ice и А Song of Fire са идеалният подарък както за колекционери на уиски, така и за феновете на Игра на тронове.Добрата новина е, че от началото на октомври, те вече са достъпни и на българския пазар в лимитирани количества.Johnnie Walker е номер едно шотландско уиски в света (IWSR, 2017) с фенове в над 180 държави по целия свят. Още по времето на неговия създател Джон Уокър, хората, които блендват уискитата на Johnnie Walker се стремят към перфектния вкус и качество. Днес многократно награждаваното уиски портфолио включва Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, AGED 18 YEARS и Blue Label. Продажбата на над 18 милиона бъчви годишно (IWSR, 2017) превръща Johnnie Walker в най-популярното шотландско уиски в света.Diageo е световен лидер в областта на алкохолните напитки със забележителна колекция от първокачествен алкохол, която включва марки като Johnnie Walker, Bulleit, Smirnoff, Cîroc и Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray и Guinness. Diageo е световна компания, чиито продукти се продават в над 180 страни по света. Компанията фигурира на лондонската фондова борса (DGE), както и на нюйоркската борса (DEO). За повече информация посетете. Посетете и глобалния ресурс за отговорна консумацияза информация, инициативи и споделяне на добри практики.