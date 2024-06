Кевин Костнър: Искам да се влюбя

Той заяви пред списание "People": "Мисля, че всеки би искал да бъде влюбен. С това е свързано толкова хубаво чувство. Може би трябва да се определи по различен начин, но да, харесва ми идеята за тази възможност".

Въпреки горчивата раздяла с дизайнерката Кристин, звездата от "Бодигард"каза, че "няма да позволи на нищо да закорави (сърцето му)". Той заяви, че за да премине през трудните моменти, се фокусира върху седемте си деца - 40-годишната Ани, 37-годишната Лили, 36-годишния Джо, 27-годишния Лиъм, 17-годишния Кейдън, 15-годишния Хейс и 14-годишната Грейс: "Просто продължаваш да говориш, продължаваш да възпитаваш децата си, продължаваш да се интересуваш от това, от което те се интересуват. Наистина всичко е свързано с децата. Аз все още преподавам на децата си. И между другото, аз все още се уча заедно с тях."

Още: "Хоризонт: Американска сага" - Кевин Костнър представи премиера на филма си в Кан

Има ли връзка с певицата Джуъл

Снимка: Getty Images

По-рано тази седмица Кевин беше попитан за предполагаемата си връзка с певицата Джуъл в "Шоуто на Хауърд Стърн": "Джуъл и аз сме приятели - никога не сме излизали. Тя е специална и не искам тези слухове да разрушат приятелството ни, защото това е най-ценното нещо, което имаме". Но Кевин призна, че певицата е "достатъчно красива, за да излиза с нея".

Още: Съсед и семеен приятел: Бившата жена на Кевин Костнър с нова любов

Актьорът допълни, че двойката се е запознала на частния остров на милиардера сър Ричард Брансън през 2023 г., където изпълнителката на "Who Will Save Your Soul" е организирала благотворителна вечер за събиране на средства за тенис на фондация "Вдъхновяващи деца".

Той каза, че са имали "много дълги разговори", но са напуснали острова като приятели и нищо повече, съобщава БГНЕС.