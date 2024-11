Ким Кардашиян се оплака, че е самотна майка

Ким Кардашиян каза в подкаста "What In The Winkler", че бившият ѝ съпруг Кание Уест не се интересува от четирите им деца. Признанието дойде на фона на скандали около основателя на Yeezy и няколко седмици след като анонимен източник разказа на пресата подробности за живота на бившите съпрузи.

"Имаме съгласие по въпросите на възпитанието, но, знаете ли, понякога се чувствам сякаш съм сама в това", каза 44-годишната Кардашиян на водещия. Риалити звездата добави, че понякога се чувства и депресирана. "Въпреки че имам голяма подкрепа и винаги има хора наоколо, понякога посред нощ, когато всички (деца) спят в леглото ти, ритат те, плачат и се събуждат, това е..." Ким спря по средата на изречението и после продължи: "Това не е нещо, за което говоря често, защото тогава хората започват да казват: "Имаш си ресурси да наемете бавачки и прислужници."

Според бившата съпруга на 47-годишния Уест тя се грижи основно сама за четирите им деца. "Чувствам се като състезател на пистата, безкрайно повтарящ: "Измий си зъбите, облечи се, среши си косата".

В подкаста създателката на SKKN by Kim разкри, че тя кара децата си на училище всяка сутрин. "Това е наистина важно за мен... Воденето им на училище всеки ден е нещо, което трябва да правя, независимо какъв е работният ми график", каза тя.

Преди това анонимен източник, близък до семейството, каза пред медиите, че звездата е "по същество самотна майка", тъй като Уест "не е наоколо много често", за да помага в отглеждането на децата им. Източникът също отбеляза, че Кардашиян не се среща с никого в момента и това също е "свързано с работата и децата", пише БГНЕС.