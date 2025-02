Лайвли vs. Балдони: Първи сблъсък в съда

Адвокатите на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони се сблъскаха за първи път в съда в Ню Йорк. Съдия Люис Лиман призова двамата ищци да се явят. Брайън Фредман - адвокатът на Джъстин Балдони, се срещна с колежката си Стефани Ройзер на стълбите на нюйоркския съд. Ройзър дойде да защитава холивудската актриса Блейк Лайвли и съпруга ѝ Райън Рейнолдс по делото за клевета, заведено от актьора през декември миналата година, в което Балдони претендира за 400 милиона долара обезщетение от двойката. По време на изслушването съдия Люис Лиман не се съгласи със защитните стратегии, представени от двамата адвокати и техните клиенти.

Използвайки медиите и социалните мрежи, ищците водят безмилостна война след обвиненията на Блейк Лайвли в сексуален тормоз. Джъстин Балдони далеч не се признава за виновен, а създава уебсайта "Lawsuit Info", посветен на съдебния процес, където разкрива документи от делото, включително скрийншоти на лични съобщения и поверителни доказателства. Според федералния съдия от Манхатън това поведение нарушава процедурата, което го кара да отхвърли последната жалба на Балдони.

Уебсайт, пълен с документи

Обширният уебсайт има два раздела. Първият съдържа цялата жалба, подадена от Джъстин Балдони (224 страници), заедно с множество доказателства за обвиненията, отправени към Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс. Във втория са изброени "важните моменти" по делото (168 страници), като многобройните поверителни документи са придружени от различни анотации, целящи да подчертаят вината на двойката.

За да успокои обстановката и да подкрепи призива си за спазване на реда, съдия Люис Лиман заплаши да премести датата на съдебния процес, първоначално насрочена за март 2026 г., ако медийната битка не утихне.

Припомняме, че през 2023 г., по време на снимките на филма "Никога повече" ("It Ends With Us") с режисьор Джъстин Балдони, възниква първото напрежение между Балдони и актрисата Блейк Лайвли. Двамата актьори не успяват да намерят общ език по отношение на сценария и някои любовни сцени между техните герои. Твърди се, че по време на снимането Джъстин е изпратил на Блейк шестминутно гласово съобщение в 2 часа през нощта. С треперещ глас 41-годишният режисьор се извинява на актрисата, признавайки, че е бил несръчен в думите и действията си. Записът е разпространен на 27 януари от Daily Mail, но не е потвърден, съобщава БГНЕС.