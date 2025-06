Очарователно: Вижте колко е пораснала сладката сестра на Селена Гомес (СНИМКИ)

В четвъртък (12 юни) певицата Селена Гомес трогна феновете със серия от снимки на малката си сестра по повод нейния рожден ден. Грейси Елиът Тифи навърши 12 години, а голямата ѝ кака я поздрави с емоционално послание в Instagram профила си. "Честит рожден ден на моята малка сестричка", написа суперзвездата под очарователната серия от снимки, която публикува.

Селена избра да покаже кадри, направени през изминалите няколко години, като започна със снимка, на която Грейси е още бебе. Изпълнителката на "Lose You To Love Me" включи и изображение, на което двете позират с еднакви пижами, а също и снимка от премиерата на "Замръзнало кралство 2", където сестрите са облечени в еднакви специални рокли.

"Докато плача, пишейки това, сърцето ми се разтапя, защото знам, че ти знаеш, че аз винаги ще съм до теб. Независимо от всичко. Обичам те мило малко момиче", сподели Гомес към спомените от изминалите години.

Връзката на Селена със сестра ѝ

Връзката на Селена Гомес с по-малката ѝ полусестра Грейси Елиът Тифи е истинското определение за това какви трябва да са отношенията между две сестри. 32-годишната певица често показва на последователите си в социалните мрежи сладки моменти през годините - от "сестринските им срещи", когато са заедно семейно, до очарователните им появявания на червения килим.

Въпреки, че имат повече от 20-годишната разлика във възрастта, двете имат близки отношения, а Селена много пъти публично е казвала, че сестра ѝ е "най-доброто нещо на света" и "завинаги любимото ѝ човече" пише People.