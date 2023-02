Леонардо ди Каприо залюби 19-годишна (СНИМКА)

Леонардо ди Каприо предизвика възмущение с най-новия слух за любовна връзка, след като беше забелязан да се гушка с 19-годишния модел Еден Полани.

48-годишният Леонардо се раздели с дългогодишната си приятелка, превърнала се в модел и актриса Камила Мороне миналото лято, няколко месеца след като тя навърши 25 години, след като се срещаше с нея в продължение на четири години.

Оттогава той бе забелязван в компанията на 27-годишната Джиджи Хадид, както и с други по-млади модели като 23-годишната Виктория Ламас.

Известно е, че холивудската суперзвезда Лео никога не се е срещал публично с дами на възраст над 25 години.

