Люис Хамилтън и София Вергара ли са новата звездна двойка? (СНИМКИ)

Актрисата София Вергара и пилотът от Формула 1 Люис Хамилтън са били забелязани в кафене в Ню Йорк, където са били на среща. Изданието TMZ пише, че двамата са провели дълъг и приятен разговор, а искрите помежду им са били видими за всички. Порталът отбелязва, че и София, и Люис не са можели да скрият широките си усмивки, както и огромното удоволствие, което изпитват да са заедно и да могат да си говорят.

Все още няма официална информация, която да потвърждава или да отрича за връзка между София Вергара и Люис Хамилтън.

Предишните връзки на Вергара и Хамилтън

Колумбийската актриса, която е на 52 години, стана световноизвестна с ролята си на Глория Делгадо-Причет в сериала "Модерно семейство". По-късно тя изигра и Гризелда Бланко в "Гризелда". През юли 2023 г. Вергара се раздели с втория си съпруг Джо Манганиело. "Взехме трудното решение да се разведем. Като двама души, които се обичат и се грижат един за друг, учтиво молим личното ни пространство да бъде зачетено във времето, в което навлизаме в този нов етап в живота ни.", написаха тогава съпрузите.

Англичанинът Люис Хамилтън, който е на 40 години, е седемкратен шампион във Формула 1 и е печелил 105 състезания. Той е бил в романтични връзки с Никол Шерцингер, Риана, Барбара Палвин и Кендал Дженър.

Още: София Вергара с откровение: Големият бюст ми помогна в кариерата