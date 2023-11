Масови безредици след отменен концерт на Тейлър Суифт в Рио де Жанейро (ВИДЕО)

Още: Тейлър Суифт с 10 награди на Billboard, но друг е големият победител

Суифт разпространи официално съобщение, в което информира своите фенове, че няма как да проведе концерта заради екстремните температури в страната. Тя призна и че все още не може да се съвземе заради смъртта на 23-годишното момиче, което получи сърдечен удар по време на предишния ѝ концерт на 17 ноември и почина. Решението на певицата, макар и напълно разбираемо, предизвика масови безредици и силно недоволство у хората, които да си закупили билети за отмененото шоу.

Според различни източници след новината за отмяната на концерта по улиците на Рио де Жанейро са излезли множество недоволни хора, които са предизвикали хаос. Основните проблеми са били около стадиона, където е трябвало да се състои събитието. На разпространени видеа се вижда, че за въдворяване на мира са били ангажирани и военните. Свидетели споделят, че цяла нощ са чували изстрели.

По непотвърдена информация на Marca по време на безредиците един човек е бил убит.

Fãs de Taylor Swift no Rio de Janeiro foram vítimas de arrastões do lado de fora do estádio do Engenhão após o anúncio do adiamento do show da cantora. O tumulto levou os fãs a buscarem refúgio em uma lanchonete do Burger King e dentro do estádio. Houve relatos de barulho de… pic.twitter.com/A0RqzWw6rC