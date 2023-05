Меган Маркъл получи наградата "Жена с визия"

С благодарствената си реч Маркъл закри тържественото събитие, което чества 50-ата годишнина на най-старата фондация за жените в САЩ. С галата се постави началото и на най-голямата кампания за набиране на средства в историята на фондацията. Целта на кампанията е през следващите 12 месеца да се съберат 100 милиона щатски долара, които ще бъдат използвани за финансиране на инициативите на организацията за подпомагане на движенията, посветени на правата на жените.

"Аз съм жена, която продължава да бъде вдъхновена и насочвана от тази организация. Тя ми даде възможността да осъзная, че част от моята по-значителна стойност и цел в живота е да се застъпвам за онези, които се чувстват игнорирани, да се противопоставям на несправедливостта и да не се страхувам от това да кажа кое е вярното, справедливото и правилното", заяви Маркъл, цитирана от БТА.

Prince Harry and Meghan Markle, The Duke and Duchess of Sussex, attend the Women of Vision Awards with her mother, Doria Ragland. Meghan urged women to be the “visionary of your own life” as she was presented with an award at the ceremony in New York. pic.twitter.com/CZHNNoLbpF